Kanada tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum með dramatísku sigurmarki Stefán Árni Pálsson skrifar 28. júní 2026 18:32 Stephen Eustaquio var hetja Kanadamanna í kvöld. vísir/getty Kanada tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins með dramatískum 1-0 sigri á Suður-Afríku í fyrsta leik útsláttarkeppninnar kvöld. Lengst af stefndi allt í framlengingu þar sem hvorugu liðinu tókst að brjóta ísinn. Kanada var þó meira með boltann og skapaði sér fleiri færi, en Ronwen Williams í marki Suður-Afríku varði hvað eftir annað glæsilega og hélt sínum mönnum inni í leiknum. Þegar komið var í aðra mínútu uppbótartíma kom loksins sigurmarkið. Fyrirliðinn Stephen Eustáquio steig þá upp og skoraði eina mark leiksins sem tryggði Kanadamönnum 1-0-sigur og sögulegt sæti í 16-liða úrslitum. Jesse Marsch og lærisveinar hans uppskáru að lokum verðskuldaðan sigur eftir að hafa verið sterkari aðilinn mestallan leikinn. Kanada mætir nú annað hvort Hollandi eða Marokkó í 16-liða úrslitunum þar sem liðið freistar þess að halda ævintýrinu áfram á heimsmótinu. HM 2026 í fótbolta