Keppni í K-riðli heimsmeistaramótsins í fótbolta lauk í nótt. Kólumbía hélt toppsæti hans og þá komst Lýðstjórnarlýðveldið Kongó í útsláttarkeppnina í fyrsta sinn.
Kólumbía og Portúgal mættust í Miami í úrslitaleik um toppsætið í K-riðli. Leikurinn var líflegur og liðin áttu samtals 37 skot í honum.
Kólumbíumenn voru ívið sterkari og áttu fleiri skot að marki. Báðir markverðirnir, Diogo Costa og Camilo Vargas, voru vel á verði í leiknum og sáu til þess að engin mörk litu dagsins ljós. Davinson Sánchez, varnarmaður Kólumbíu, kom boltanum reyndar í netið á lokamínútu leiksins en var naumlega fyrir innan og markið var því dæmt af.
Jafnteflið dugði Kólumbíu til að vinna riðilinn en liðið mætir Gana í 32-liða úrslitunum. Portúgal endaði í 2. sæti K-riðils og Cristianos Ronaldo og félaga bíður leikur gegn Króatíu í 32-liða úrslitunum.
Í hinum leik riðilsins sigraði Kongó Úsbekistan, 3-1, í Atlanta. Kongómenn lentu undir í leiknum en svöruðu fyrir sig með þremur mörkum og tryggðu sér þar með sæti í 32-liða úrslitum. Þar mæta þeir Englendingum.
Eldor Shomurodov kom Úsbekum, sem voru dottnir úr leik, yfir á 10. mínútu með laglegu marki.
Yoane Wissa jafnaði úr vítaspyrnu á 68. mínútu og tíu mínútum síðar kom Fiston Mayele Kongómönnum yfir, 2-1. Wissa gulltryggði svo sigur þeirra með marki í uppbótartíma.