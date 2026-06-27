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Bellingham braut ísinn og Eng­land vann riðilinn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Jude Bellingham fagnar eftir að hafa komið Englandi yfir gegn Panama í New Jersey.
Jude Bellingham fagnar eftir að hafa komið Englandi yfir gegn Panama í New Jersey. getty/Mattia Ozbot

England vann 0-2 sigur á Panama í lokaleik sínum í L-riðli heimsmeistaramótsins í kvöld. Með sigrinum tryggðu Englendingar sér toppsætið í riðlinum.

Jude Bellingham skoraði fyrra markið á 62. mínútu og lagði það seinna upp fyrir Harry Kane fimm mínútum seinna.

Englendingar ógnuðu lítið í fyrri hálfleik gegn Panamamönnum sem áttu ekki lengur möguleika á að komast upp úr riðlinum.

Staðan í hálfleik var markalaus en fjör færðist í leikinn í seinni hálfleik.

Á 62. mínútu tók Bukayo Saka hornspyrnu og fann Bellingham inni á vítateignum. Hann skoraði með skoti á lofti með vinstri fæti og Englendingar gátu andað léttar.

Fimm mínútum síðar sendi Bellingham boltann fyrir frá vinstri á kollinn á Kane sem skallaði hann í netið. Þetta var ellefta mark hans á heimsmeistaramóti en enginn Englendingur hefur skorað fleiri mörk.

Fátt markvert gerðist það sem eftir lifði leiks og sigur Englands var ekki í hættu.

Næsti leikur Englands er í Atlanta á miðvikudaginn. Mótherjinn þar verður annað hvort Senegal eða Lýðstjórnarlýðveldið Kongó.

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