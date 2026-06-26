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Dembele stal senunni frá Mbappé á móti vara­liði Norð­manna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ousmane Dembele fagnar einu af þremur mörkum sínum í sigri Frakka í kvöld.
Ousmane Dembele fagnar einu af þremur mörkum sínum í sigri Frakka í kvöld. Getty/Simon Stacpoole

Frakkar tryggðu sér toppsætið í I-riðli á heimsmeistaramótinu með 4-1 sigri á Norðmönnum í uppgjöri tveggja þjóða með tvo sigra í fyrstu tveimur leikjunum. Senegal náði þriðja sætinu og bætti markatölu sína með 5-0 sigri á Írak á sama tíma.

Ousmane Dembélé var maður kvöldsins en hann skoraði þrennu í fyrri hálfleiknum þar sem yfirburðir Frakkanna voru miklir. Í þeim síðari voru Frakkarnir ekki að reyna mikið og sigldu sigrinum yfirvegað í höfn.

Flestir bjuggust við sýningu frá Kylian Mbappé á móti varaliði Norðmanna og hann byrjaði á því að skjóta í slá á fyrstu mínútu leiksins.

Mbappé átti tvær stoðsendingar á Dembélé en tókst ekki að bæta við marki og nálgast markamet Lionel Messi sem er því áfram tveimur mörkum á undan honum.

Dembélé skoraði mörkin sín með glæsilegum afgreiðslum á 7., 20. og 32. mínútu þar sem hann sýndi ástæðuna fyrir því af hverju hann er handhafi gullknattarins.

Thelo Aasgaard minnkaði muninn í 2-1 á 38. mínútu eftir annað mark Dembele og bitu frá sér í seinni hálfleiknum þar sem Mike Maignan varði vítaspyrnu frá Jörgen Strand Larsen.

Désiré Doué átti lokaorðið þegar hann skallaði inn fyrirgjöf Bradley Barcola í uppbótartíma leiksins.

Senegal komst snemma í 1-0 á móti Írak með marki Habib Diarra og var síðan manni fleiri frá þrettándu mínútu þegar dómarinn breytti gulu spjaldi Rebin Sulaka í rautt.

Annað markið kom ekki fyrr en á 56. mínútu þegar Ismaila la Sarr skoraði af stuttu færi. Þá brast stíflan og Pape Gueye bætti við tveimur mörkum á næsta korterinu.

Fimmta markið skoraði Everton-maðurinn Iliman Ndiaye með frábæru skoti átta mínútum fyrir leikslok.

Stórsigur Senegal fer langt með að tryggja þeim sæti í 32-liða úrslitunum en þeir sendu bæði Suður-Kóreu og Skotland fyrir neðan sig í keppni liðanna með bestan árangur í þriðja sæti.

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