Dembele stal senunni frá Mbappé á móti varaliði Norðmanna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. júní 2026 21:00 Ousmane Dembele fagnar einu af þremur mörkum sínum í sigri Frakka í kvöld. Getty/Simon Stacpoole Frakkar tryggðu sér toppsætið í I-riðli á heimsmeistaramótinu með 4-1 sigri á Norðmönnum í uppgjöri tveggja þjóða með tvo sigra í fyrstu tveimur leikjunum. Senegal náði þriðja sætinu og bætti markatölu sína með 5-0 sigri á Írak á sama tíma. Ousmane Dembélé var maður kvöldsins en hann skoraði þrennu í fyrri hálfleiknum þar sem yfirburðir Frakkanna voru miklir. Í þeim síðari voru Frakkarnir ekki að reyna mikið og sigldu sigrinum yfirvegað í höfn. Flestir bjuggust við sýningu frá Kylian Mbappé á móti varaliði Norðmanna og hann byrjaði á því að skjóta í slá á fyrstu mínútu leiksins. Mbappé átti tvær stoðsendingar á Dembélé en tókst ekki að bæta við marki og nálgast markamet Lionel Messi sem er því áfram tveimur mörkum á undan honum. Dembélé skoraði mörkin sín með glæsilegum afgreiðslum á 7., 20. og 32. mínútu þar sem hann sýndi ástæðuna fyrir því af hverju hann er handhafi gullknattarins. Thelo Aasgaard minnkaði muninn í 2-1 á 38. mínútu eftir annað mark Dembele og bitu frá sér í seinni hálfleiknum þar sem Mike Maignan varði vítaspyrnu frá Jörgen Strand Larsen. Désiré Doué átti lokaorðið þegar hann skallaði inn fyrirgjöf Bradley Barcola í uppbótartíma leiksins. Senegal komst snemma í 1-0 á móti Írak með marki Habib Diarra og var síðan manni fleiri frá þrettándu mínútu þegar dómarinn breytti gulu spjaldi Rebin Sulaka í rautt. Annað markið kom ekki fyrr en á 56. mínútu þegar Ismaila la Sarr skoraði af stuttu færi. Þá brast stíflan og Pape Gueye bætti við tveimur mörkum á næsta korterinu. Fimmta markið skoraði Everton-maðurinn Iliman Ndiaye með frábæru skoti átta mínútum fyrir leikslok. Stórsigur Senegal fer langt með að tryggja þeim sæti í 32-liða úrslitunum en þeir sendu bæði Suður-Kóreu og Skotland fyrir neðan sig í keppni liðanna með bestan árangur í þriðja sæti. HM 2026 í fótbolta