Fótbolti

Líkur Skota á að komast á­fram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Nánast engar líkur eru á að Skotar verði í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins.
Nánast engar líkur eru á að Skotar verði í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins. getty/Martin Rickett

Eftir úrslit síðasta sólarhrings eru möguleikar Skotlands á að komast í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta nánast að engu orðnir. Nú eru aðeins 5,3 prósent líkur á að Skotar komist í útsláttarkeppnina.

Skotland tapaði 0-3 fyrir Brasilíu í lokaleik sínum í C-riðli. Liðið endaði í 3. sæti riðilsins með þrjú stig og markatöluna 1-4.

Efstu tvö liðin í riðlunum tólf á HM komast í 32-liða úrslit sem og átta af þeim tólf liðum sem eru með bestan árangur í 3. sæti riðlanna.

Samkvæmt úttekt BBC voru möguleikar Skota á að komast áfram 70,7 prósent fyrir leikinn gegn Brasilíumönnum. Eftir leikinn voru líkurnar 42,7 prósent.

Úrslit fjögurra leikja í öðrum riðlum gerðu svo illt verra fyrir Skotland. Eftir sigur Suður-Afríku á Suður-Kóreu fóru líkur Skotlands niður í 24,4 prósent, niður í níu prósent eftir sigur Ekvadors á Þýskalandi, niður í 6,6 prósent eftir jafntefli Svíþjóðar og Japans og 5,3 prósent eftir að Paragvæ og Ástralía skildu jöfn.

Steve Clarke, þjálfari skoska liðsins, var ekki upplitsdjarfur eftir tapið gegn Brasilíu og sagðist nokkuð viss um að þátttöku Skotlands á HM væri lokið.

„Ég er nokkuð viss um að við séum á heimleið. Aðeins Skotland getur unnið fyrsta leik sem hægt var að vinna og svo fengið fimmta og sjötta besta lið heims,“ sagði Clarke og vísaði þar til Brasilíu og Marokkó.

Eins og staðan er núna er Skotland í 8. sæti af þeim tólf liðum sem eru í 3. sæti riðlanna á HM. Riðlakeppninni er þó ekki lokið og lið geta skotist upp fyrir Skotana.

Keppni í átta riðlum er ólokið. Til að komast áfram þurfa Skotar að treysta á að fjögur af þeim liðum sem enda í 3. sæti riðlanna séu með verri árangur en þeir.

Skotar eru á sínu níunda heimsmeistaramóti en þeir hafa aldrei komist upp úr sínum riðli. Þeim hefur heldur ekki tekist það á þeim fjórum Evrópumótum sem þeir hafa keppt á.

Skotland sigraði Haítí, 0-1, í fyrsta leik sínum í C-riðli, tapaði svo fyrir Marokkó, 0-1, og Brasilíu, 0-3.

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