Líkur Skota á að komast áfram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 26. júní 2026 14:47 Nánast engar líkur eru á að Skotar verði í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins. getty/Martin Rickett Eftir úrslit síðasta sólarhrings eru möguleikar Skotlands á að komast í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta nánast að engu orðnir. Nú eru aðeins 5,3 prósent líkur á að Skotar komist í útsláttarkeppnina. Skotland tapaði 0-3 fyrir Brasilíu í lokaleik sínum í C-riðli. Liðið endaði í 3. sæti riðilsins með þrjú stig og markatöluna 1-4. Efstu tvö liðin í riðlunum tólf á HM komast í 32-liða úrslit sem og átta af þeim tólf liðum sem eru með bestan árangur í 3. sæti riðlanna. Samkvæmt úttekt BBC voru möguleikar Skota á að komast áfram 70,7 prósent fyrir leikinn gegn Brasilíumönnum. Eftir leikinn voru líkurnar 42,7 prósent. Úrslit fjögurra leikja í öðrum riðlum gerðu svo illt verra fyrir Skotland. Eftir sigur Suður-Afríku á Suður-Kóreu fóru líkur Skotlands niður í 24,4 prósent, niður í níu prósent eftir sigur Ekvadors á Þýskalandi, niður í 6,6 prósent eftir jafntefli Svíþjóðar og Japans og 5,3 prósent eftir að Paragvæ og Ástralía skildu jöfn. Steve Clarke, þjálfari skoska liðsins, var ekki upplitsdjarfur eftir tapið gegn Brasilíu og sagðist nokkuð viss um að þátttöku Skotlands á HM væri lokið. „Ég er nokkuð viss um að við séum á heimleið. Aðeins Skotland getur unnið fyrsta leik sem hægt var að vinna og svo fengið fimmta og sjötta besta lið heims,“ sagði Clarke og vísaði þar til Brasilíu og Marokkó. Eins og staðan er núna er Skotland í 8. sæti af þeim tólf liðum sem eru í 3. sæti riðlanna á HM. Riðlakeppninni er þó ekki lokið og lið geta skotist upp fyrir Skotana. Keppni í átta riðlum er ólokið. Til að komast áfram þurfa Skotar að treysta á að fjögur af þeim liðum sem enda í 3. sæti riðlanna séu með verri árangur en þeir. Skotar eru á sínu níunda heimsmeistaramóti en þeir hafa aldrei komist upp úr sínum riðli. Þeim hefur heldur ekki tekist það á þeim fjórum Evrópumótum sem þeir hafa keppt á. Skotland sigraði Haítí, 0-1, í fyrsta leik sínum í C-riðli, tapaði svo fyrir Marokkó, 0-1, og Brasilíu, 0-3. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Fótbolti BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Fótbolti Var búinn að gefast upp í hálfleik en endirinn eins og Netflix-sería Körfubolti Veit ekki hvort Haaland var að grínast Fótbolti Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Fótbolti Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Enski boltinn Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Fótbolti Í bann fyrir „galið og hættulegt“ brot á Caitlin Clark Körfubolti Fleiri fréttir Líkur Skota á að komast áfram fóru úr 42 prósentum í 5,3 prósent á einum degi BBC bað FIFA um svör vegna meints níðs Sigurðar Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hinsegin daga meðan á leik þeirra stendur Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Lét menn heyra það á HM: „Þetta er smá sorglegt“ Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Maður dagsins: Þjálfari hans hjálpaði honum að þroskast Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sakar Schweinsteiger um rasísk ummæli Tyrkir náðu loksins sigri og jafntefli hentaði báðum liðum Stálu Norðmenn víkingaklappinu af Tólfunni? Hættir aðeins þrítugur og sendir sambandinu tóninn Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Uppskrift að algjöru hneyksli á HM Smáþjóðin úr leik á HM en Pépé sendi Fílabeinsströndina áfram Frábær sigur á Þjóðverjum sendi Ekvadora áfram Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Veit ekki hvort Haaland var að grínast Anton Ingi ráðinn þjálfari dansks félags Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Guðrún eftirlét Thelmu og Fanneyju toppsætið fyrir sumarfríið Onana aftur að láni frá Man. Utd Tómas Bent kominn með nýjan stjóra Oliver til FH „Alltaf skemmtilegt að taka á móti Víkingum heima“ Portúgalar gætu farið tvær mjög ólíkar og miserfiðar leiðir á HM Yngstur til að byrja leik á HM í 24 ár Sjá meira