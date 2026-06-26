Fótbolti

Þjóðir biðja um að halda ekki upp á hin­segin daga meðan á leik þeirra stendur

Andri Broddason skrifar
Ein stærsta hinsegin hátíð heimsins er í Seattle á sama tíma og tvær þjóðir keppa á HM þar sem það er ólöglegt að vera hinsegin.
Ein stærsta hinsegin hátíð heimsins er í Seattle á sama tíma og tvær þjóðir keppa á HM þar sem það er ólöglegt að vera hinsegin. Alex Grimm/Getty Images

Hinsegin dagar eru í Seattle um helgina og er það ein stærsta hinsegin hátíð heims. Skipulagður var leikur á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kringum hátíðina en það vill svo til að þjóðirnar sem eiga að spila eru ekki hlynntar hinsegin fólki.

Mikið verður um veisluhöld um helgina í Seattle þegar borgin fagnar hinsegin dögum. Það mun eflaust hafa áhrif á leikinn sem á að vera spilaður í Seattle í nótt en Íran og Egyptaland eiga þar leik. Þetta er mikilvægur leikur fyrir bæði lið þar sem liðin eru í tveim efstu sætum riðilsins. Íranir þurfa sigur til að tryggja sig í 32-liða úrslit og Egyptar vilja halda efsta sætinu til að fá betri mótherja.

Hvorki Egyptaland né Íran eru spennt fyrir því að fagna hinsegin dögum en það gilda strangari reglur þar um hinsegin fólk heldur en í Bandaríkjunum. Í Íran eru samkynhneigð sambönd ólögleg og getur fólk verið dæmt til dauða fyrir að vera hinsegin. Lög í Egyptalandi eru ekki jafn ströng en þar hefur fólk verið handtekið fyrir að veifa regnbogafánanum ásamt því að vera hinsegið.

Bæði löndin hafa beðið Fifa um að stöðva hinsegin daga og halda ekki upp á þá meðan leikurinn er í gangi. Fifa hefur ekki brugðist við beðnunum og er fólki í Seattle frjálst að halda upp á hinsegin daga.

Skipuleggjendur hinsegin daga í Seattle segja að fótbolti geti sameinað fólk þvert á landamæri, menningu og trúarbrögð. Það er mikilvægt fyrir hinsegin menninguna að vera hluti af heimsmeistaramótinu í fótbolta.

„Við viljum að fólk frá Egyptalandi og Íran viti að það er velkomið til Seattle, sama hvernig persóna fólkið er.“

Fifa sér ekki um að skipuleggja hinsegin hátíðina sem er í kringum leikinn og ætlar að líta á þennan leik eins og alla aðra leiki heimsmeistaramótsins. Allir eru velkomnir á leiki heimsmeistaramótsins sama hvaða bakgrunn fólkið hefur.

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