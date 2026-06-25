Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðar frekari niðurskurð í borginni til viðbótar við hópuppsagnir sem greint var frá í dag. Hún segist ekki fara í uppsagnir af léttúð en sviðsstjórar borgarinnar eigi nú að fara yfir rekstur sinna sviða.
Aðgerðirnar ná til 27 starfsmanna á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Átján missa vinnuna og níu verða færð til í starfi.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir þetta þungar ákvarðanir en nauðsynlegar. Með þessum breytingum fækkar starfsfólki á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara um fjörutíu prósent.
„Mér finnst eðlilegt sem borgarstjóri að ég byrji á að líta mér nær og á skrifstofuna sem ég er með í kringum mig. Þetta eru mjög erfiðar ákvarðanir sem við tökum ekki af neinni léttúð.“
Stefnumótunar- og þróunarteymi skrifstofunnar verður lagt niður. Þar með verður meðal annars hætt verkefnum á borð við rannsóknarþjónustu, verkefnastýringu lýðheilsumála og Græna planið.
Viðburðateymi borgarinnar færist á menningar- og íþróttasvið og atvinnuþróun á umhverfis- og skipulagssvið.
Þá verða allir upplýsingafulltrúar borgarinnar látnir fara. Í staðinn verður byggt upp minna miðlunarteymi með áherslu á stafrænar lausnir, markaðsmál og gagnadrifna upplýsingamiðlun.
„Við ætlum að hafa aðra nálgun, ný hlutverk og einbeita okkur að gagnadrifinni upplýsingamiðlun, stafrænum samskiptamiðlum og markaðssetningu.“
Mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð verða lögð niður. Verkefnin hverfa þó ekki öll. Ofbeldisvarnir og málefni innflytjenda færast á velferðarsvið og hinsegin fræðsla til skóla- og frístundasviðs.
„Við höfum auðvitað mannréttindi í heiðri eins og aðrir hér í samfélaginu, enda eru mannréttindi varin af stjórnarskránni okkar. Við erum að færa verkefnin nær þjónustunni og fólkinu sem þarf á þjónustunni að halda. Við teljum þetta tilkomubetra og náum líka hagræðingu með því.“
Uppsagnirnar hjá borginni bætast við 633 störf sem hafa tapast í hópuppsögnum á árinu. Í lok maí voru rúmlega níu þúsund manns á atvinnuleysisskrá. Hildur segir stöðuna í efnahagslífinu einmitt kalla á aðgerðir.
„Tekjur okkar koma að mestu leyti af útsvari og við sjáum að tekjuvöxturinn mun ekki halda áfram með sama hætti. Þessar aðgerðir taka ekki til framlínuþjónustu. Við munum verja störf í framlínuþjónustu.“
Borgarstjóri segir fleiri hagræðingaraðgerðir fram undan og að sviðsstjórar borgarinnar eigi nú að fara yfir rekstur sinna sviða.
„Við munum þurfa að taka margar stórar og erfiðar ákvarðanir í þessari borg. Það þarf kjark til að gera það og við höfum kjarkinn til þess.“