Neitar að róa með Norðmönnum Andri Broddason skrifar 23. júní 2026 15:00 Noregur er að vekja athygli með róðri stuðningsmanna. Einhverjum finnst fagnið vera líkt víkingaklappi Íslendinga Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images Norskur stuðningsmaður vildi ekki taka þátt í róðri norskra stuðningsmanna í leik Noregs gegn Senegal í gær. Honum fannst fagnið of líkt víkingaklappi Íslendinga. Norðmenn hafa vakið athygli á heimsmeistaramótinu í fótbolta þar sem stuðningsmenn eru að róa. Þetta er vitnun í sögu Noregs þar sem víkingar réru milli landa og fóru í víking. Einn stuðningsmaður vildi ekki taka þátt í róðrinum í stúkunni vegna þess að honum fannst fagnið of líkt víkingaklappi Íslendinga. Það er grundvallarregla að vera ekki að stela fagni frá öðrum. @nrk.sport Det er prinsipp!😤 #nrksport #FIFAWorldCup ♬ original lyd - NRK Sport Íslenskir stuðningsmenn gerðu garðinn frægan bæði á EM 2016 og HM 2018 með víkingaklappinu en róður Noregs byggist á svipuðum forsendum. Slegið er tvisvar í trommuna og svo syngja allir í takt. Munurinn á fagni Noregs og Íslands er að Íslendingarnir klöppuðu á meðan Norðmenn reru. Þrátt fyrir að þessi tiltekni stuðningsmaður muni ekki taka þátt í róðrinum þá mun Noregur halda áfram að gera það með krafti. Noregur tryggði sig í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins með sigri í gær gegn Senegal. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Íslenski boltinn Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Fótbolti Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Fótbolti „Er mörgum árum á eftir þeim og einn daginn verð ég í þeirra sporum“ Golf Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Fótbolti Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Fótbolti „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Íslenski boltinn Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Fótbolti Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Fótbolti Fleiri fréttir Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Neitar að róa með Norðmönnum Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjá meira