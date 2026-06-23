Gennaro Gattuso hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri Lazio. Síðast stýrði hann ítalska landsliðinu en mistókst að koma því á HM 2026.
Gattuso hætti með ítalska landsliðið í apríl, eftir að það tapaði fyrir Bosníu í umspili um sæti á HM. Ítalir hafa ekki komist á síðustu þrjú heimsmeistaramót.
Gattuso tekur við Lazio af Maurizio Sarri sem hefur verið ráðinn stjóri Atalanta. Lazio endaði í 9. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.
Hinn 48 ára Gattuso hefur komið víða við á stjóraferlinum en Lazio er tólfta félagið sem hann stýrir. Hann hefur aldrei verið lengur en tvö ár í starfi hjá sama félagi.
Gattuso hefur meðal annars stýrt AC Milan, þar sem hann lék stærstan hluta leikmannaferilsins, Napoli, Fiorentina, Valencia og Marseille auk ítalska landsliðsins þar sem hann var tæpt ár í starfi.
Lazio endaði í 2. sæti ítölsku deildarinnar tímabilið 2022-23 en hefur ekki endað ofar en í 7. sæti undanfarin þrjú tímabil.