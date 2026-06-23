Fótbolti

Hörð bar­átta um Gullskóinn

Andri Broddason skrifar
Kylian Mbappe fékk Gullskóin á síðasta heimsmeistaramóti en var svekktur að hafa tapað úrslitaleiknum. Hann getur orðið fyrsti leikmaðurinn í sögunni til að vinna gullskóinn tvisvar.
Kylian Mbappe fékk Gullskóin á síðasta heimsmeistaramóti en var svekktur að hafa tapað úrslitaleiknum. Hann getur orðið fyrsti leikmaðurinn í sögunni til að vinna gullskóinn tvisvar. Dan Mullan/Getty Images

Mikil spenna ríkir um hver á heimsmeistaramótinu verður markahæsti leikmaður mótsins. Sjaldan hefur verið skorað svona mikið af mörkum svona snemma á mótinu.

Nokkrir leikmenn hafa byrjað heimsmeistaramótið á skotskónum og áttu þrír þeirra leik í gær. Lionel Messi er sem stendur markahæsti leikmaður mótsins en hann hefur skorað fimm mörk í tveim leikjum. Með þessum mörkum varð hann einnig markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins frá upphafi.

Kylian Mbappe og Erling Haaland voru einnig báðir á skotskónum í gær en þeir skoruðu tvö mörk hvor. Í fyrsta leiknum skoruðu þeir einnig tvö mörk og standa því báðir með fjögur mörk í tveimur leikjum.

Englendingurinn Harry Kane er einnig líklegur í baráttunni um Gullskóinn en hann spilar annan leikinn sinn á mótinu í kvöld. England tekur á móti Gana í L-riðli og ætlar Kane að gera sig líklegan til að skora.

Þrátt fyrir að Messi sé orðinn markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins er ekki víst að hann haldi því meti lengi. Mbappe er kominn með sextán mörk í jafn mörgum leikjum og er því aðeins tveimur mörkum frá Messi. Mbappe er aðeins 27 ára og má því búast við að hann fari á fleiri heimsmeistaramót eftir þetta.

  • Markahæstu leikmenn heimsmeistaramótsins 2026 hingað til
  • Lionel Messi (Argentína) - 5 mörk
  • Kylian Mbappe (frakkland) - 4 mörk
  • Erling Haaland (Noregur) - 4 mörk
  • Deniz Undav (Þýskaland) - 3 mörk
  • Jonathan David (Kanada) - 3 mörk
HM 2026 í fótbolta

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