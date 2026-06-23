Hörð barátta um Gullskóinn Andri Broddason skrifar 23. júní 2026 13:33 Kylian Mbappe fékk Gullskóin á síðasta heimsmeistaramóti en var svekktur að hafa tapað úrslitaleiknum. Hann getur orðið fyrsti leikmaðurinn í sögunni til að vinna gullskóinn tvisvar. Dan Mullan/Getty Images Mikil spenna ríkir um hver á heimsmeistaramótinu verður markahæsti leikmaður mótsins. Sjaldan hefur verið skorað svona mikið af mörkum svona snemma á mótinu. Nokkrir leikmenn hafa byrjað heimsmeistaramótið á skotskónum og áttu þrír þeirra leik í gær. Lionel Messi er sem stendur markahæsti leikmaður mótsins en hann hefur skorað fimm mörk í tveim leikjum. Með þessum mörkum varð hann einnig markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins frá upphafi. Kylian Mbappe og Erling Haaland voru einnig báðir á skotskónum í gær en þeir skoruðu tvö mörk hvor. Í fyrsta leiknum skoruðu þeir einnig tvö mörk og standa því báðir með fjögur mörk í tveimur leikjum. Englendingurinn Harry Kane er einnig líklegur í baráttunni um Gullskóinn en hann spilar annan leikinn sinn á mótinu í kvöld. England tekur á móti Gana í L-riðli og ætlar Kane að gera sig líklegan til að skora. Þrátt fyrir að Messi sé orðinn markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins er ekki víst að hann haldi því meti lengi. Mbappe er kominn með sextán mörk í jafn mörgum leikjum og er því aðeins tveimur mörkum frá Messi. Mbappe er aðeins 27 ára og má því búast við að hann fari á fleiri heimsmeistaramót eftir þetta. Markahæstu leikmenn heimsmeistaramótsins 2026 hingað til Lionel Messi (Argentína) - 5 mörk Kylian Mbappe (frakkland) - 4 mörk Erling Haaland (Noregur) - 4 mörk Deniz Undav (Þýskaland) - 3 mörk Jonathan David (Kanada) - 3 mörk HM 2026 í fótbolta Mest lesið Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik Fótbolti „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Fótbolti Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Íslenski boltinn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Fótbolti „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Fótbolti Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Fótbolti Ólympíumeistari féll á lyfjaprófi í þriðja sinn Sport Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Fótbolti UFC-goðsögnin handtekin fullur á almannafæri Sport Fleiri fréttir Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Aðalsteinn eftir fyrsta sigurinn: „Vinnusemi dugnaður og samvinna skilaði sigrinum“ „Vitum að við getum skorað fullt af mörkum“ Óskar Smári eftir sigurinn: „Birna er einn hraðasti leikmaðurinn í hausnum“ Anton Ingi eftir tapið: „Við höfum ekkert efni á því að fara í frí“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum „Þetta var mjög kærkomið“ Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Messi bætti tvö met gegn Austurríki Sjá meira