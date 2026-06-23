Fótbolti

Erfitt fyrir leik­menn að bíða eftir veðri

Andri Broddason skrifar
Mikil úrkoma gerði rétt fyrir hálfleik Frakklands og Íraks í gær og tafir voru gerðar á leiknum.
Mikil úrkoma gerði rétt fyrir hálfleik Frakklands og Íraks í gær og tafir voru gerðar á leiknum. Kevin C. Cox/Getty Images

Óvenjulangt hlé þurfti að gera í gær þegar Frakkland og Írak áttust við á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Mikið óveður gerði rétt áður en flautað var til hálfleiks og gátu leikmenn ekki hafið leik fyrr en tveimur tímum síðar.

Frakkland og Írak mættust í öðrum leik liðanna á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ekki var víst hvort að leikurinn myndi fara fram á réttum tíma en fyrir leik opnaði svæði fyrir áhorfendur ekki á settum tíma.

Það rættist þó úr veðrinu fyrir leik og leikurinn fór fram á réttum tíma með fullar stúkur af áhorfendum. Rétt fyrir hálfleik byrjaði að rigna gífurlega mikið og stuttu eftir að blásið var til hálfleiks voru áhorfendur beðnir um að koma sér í öruggt skjól.

Reglur um íþróttaviðburði í Bandaríkjunum eru að ef eldingu slær niður í þrettán kílómetra radíus frá leikvanginum þarf hann að vera rýmdur í hálftíma í það minnsta. Leikmenn og áhorfendur þurftu að bíða í tvær klukkustundir til að geta hafið seinni hálfleikinn. Þetta getur haft mikil áhrif á leikmenn sem þurfa að halda sér í leikformi allan tímann.

Starfsmenn vallarins voru í óða önn að hreinsa vatnið á vellinum.Sathire Kelpa/Eurasia Sport Images/Getty Images

Fyrirliði Frakklands, Kylian Mbappe, sagði að þetta kvöld hefði verið langt og erfitt. Að halda einbeitingu inni í búningsklefa í svona langan tíma er erfitt fyrir leikmennina og andlega lygjandi.

Þegar liðin fengu loksins að fara á völlinn að hita upp eftir næstum tveggja klukkustunda bið tóku við fleiri tafir. Þá var svo mikið vatn eftir á vellinum að starfsmenn vallarins þurftu að ýta vatninu frá þar sem pollarnir voru stærstir.

Graham Arnold, þjálfari Írak, sagði við leikmenn sína að það mikilvægasta eftir hlé væri að halda einbeitingunni. Þau skilaboð skiluðu sér greinilega ekki nógu vel þar sem Mbappe skoraði snemma í seinni hálfleik eftir mistök frá markmannsspyrnu Íraks. Arnold vill meina að tafirnar hafi átt hlut í mistökunum.

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