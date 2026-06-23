Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Andri Broddason skrifar 23. júní 2026 12:32 Mikil úrkoma gerði rétt fyrir hálfleik Frakklands og Íraks í gær og tafir voru gerðar á leiknum. Kevin C. Cox/Getty Images Óvenjulangt hlé þurfti að gera í gær þegar Frakkland og Írak áttust við á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Mikið óveður gerði rétt áður en flautað var til hálfleiks og gátu leikmenn ekki hafið leik fyrr en tveimur tímum síðar. Frakkland og Írak mættust í öðrum leik liðanna á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ekki var víst hvort að leikurinn myndi fara fram á réttum tíma en fyrir leik opnaði svæði fyrir áhorfendur ekki á settum tíma. Það rættist þó úr veðrinu fyrir leik og leikurinn fór fram á réttum tíma með fullar stúkur af áhorfendum. Rétt fyrir hálfleik byrjaði að rigna gífurlega mikið og stuttu eftir að blásið var til hálfleiks voru áhorfendur beðnir um að koma sér í öruggt skjól. Reglur um íþróttaviðburði í Bandaríkjunum eru að ef eldingu slær niður í þrettán kílómetra radíus frá leikvanginum þarf hann að vera rýmdur í hálftíma í það minnsta. Leikmenn og áhorfendur þurftu að bíða í tvær klukkustundir til að geta hafið seinni hálfleikinn. Þetta getur haft mikil áhrif á leikmenn sem þurfa að halda sér í leikformi allan tímann. Starfsmenn vallarins voru í óða önn að hreinsa vatnið á vellinum.Sathire Kelpa/Eurasia Sport Images/Getty Images Fyrirliði Frakklands, Kylian Mbappe, sagði að þetta kvöld hefði verið langt og erfitt. Að halda einbeitingu inni í búningsklefa í svona langan tíma er erfitt fyrir leikmennina og andlega lygjandi. Þegar liðin fengu loksins að fara á völlinn að hita upp eftir næstum tveggja klukkustunda bið tóku við fleiri tafir. Þá var svo mikið vatn eftir á vellinum að starfsmenn vallarins þurftu að ýta vatninu frá þar sem pollarnir voru stærstir. Graham Arnold, þjálfari Írak, sagði við leikmenn sína að það mikilvægasta eftir hlé væri að halda einbeitingunni. Þau skilaboð skiluðu sér greinilega ekki nógu vel þar sem Mbappe skoraði snemma í seinni hálfleik eftir mistök frá markmannsspyrnu Íraks. Arnold vill meina að tafirnar hafi átt hlut í mistökunum. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik Fótbolti „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Fótbolti Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Íslenski boltinn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Fótbolti „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Fótbolti Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Fótbolti Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Fótbolti Ólympíumeistari féll á lyfjaprófi í þriðja sinn Sport UFC-goðsögnin handtekin fullur á almannafæri Sport Fleiri fréttir Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Aðalsteinn eftir fyrsta sigurinn: „Vinnusemi dugnaður og samvinna skilaði sigrinum“ „Vitum að við getum skorað fullt af mörkum“ Óskar Smári eftir sigurinn: „Birna er einn hraðasti leikmaðurinn í hausnum“ Anton Ingi eftir tapið: „Við höfum ekkert efni á því að fara í frí“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum „Þetta var mjög kærkomið“ Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Messi bætti tvö met gegn Austurríki Norðmenn undirbúa sig fyrir blautan leik í kvöld Sjá meira