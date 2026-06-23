Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 23. júní 2026 21:15 Jóhanna Elín Halldórsdóttir leikmaður Víkings Hulda Margrét/Vísir Leikurinn fór fremur rólega af stað og voru liðin að þreifa fyrir sér fyrstu mínúturnar. Lítið um opnanir og liðin gáfu fá færi á sér. Grindavík/Njarðvík urðu fyrir áfalli á 22. mínútu leiksins þegar Lily Anna Farkas varð að fara meidd af velli. Rut Sigurðardóttir kom inn í hennar stað. Bæði lið voru að komast í fínar stöður á köflum en vantaði örlítið uppá hjá báðum liðum að klára sínar sóknir. Ekkert alvöru færi leit dagsins ljós í fyrri hálfleik og var staðan markalaus þegar liðin gengu til búningsherbergja í hálfleik. Grindavík/Njarðvík mætti með krafti út í seinni hálfleikinn og fékk tvö góð færi strax í upphafi seinni hálfleiks en voru óheppnar að skora ekki. Það dró svo til tíðinda á 58. mínútu leiksins þegar Maci Nicole Teater fékk boltann fyrir utan teig og lét vaða frábært skot alveg út við stöng og kom Grindavík/Njarðvík yfir. Grindavík/Njarðvík var ekki langt frá því að tvöfalda forystu sína stuttu seinna en Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir lokaði vel á Tinnu Hrönn Einarsdóttur sem var mætt ein á móti henni. Víkingsliðið fór að ógna meira fram á við eftir að hafa lent undir og kom Grindavík/Njarðvík í allskyns vandræði. Það var svo á 71. mínútu leiksins sem Víkingar jöfnuðu leikinn en Freyja Stefánsdóttir sem kom inn á sem varamaður fékk flugbraut til þess að keyra í átt að marki Grindavík/Njarðvík og endaði svo á að þruma boltanum niðri stöngin inn og jafna leikinn. Bæði lið komust í fínustu stöður til þess að stela þremur stigum í kvöld en ákvarðanataka á síðasta þriðjung var oft á tíðum ekki góð í bland við frábæran varnarleik. Þegar flautað var til leiksloka var staðan jöfn 1-1 og fyrsta jafntefli Víkinga í deildinni í sumar staðreynd. Atvik leiksins Má til með að nefna mörkin hérna. Mark Grindavík/Njarðvík opnaði leikinn og færði smá líf í hann. Jöfnunarmark Víkinga var frábærlega klárað hjá Freyju Stefánsdóttur. Stjörnur og skúrkarHildur Katrín Snorradóttir var frábær í liði Grindavík/Njarðvík. Hún var stöðugt að ógna með góðum hlaupum og var að búa til fullt af stöðum fyrir lið sitt.Ása Björg Einarsdóttir átti líka hættuleg hlaup hjá Grindavík/Njarðvík og þá var Natasha Anasi öflug í vörninni.Hjá Víkingum var Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir öflug í markinu og varði oft á tíðum frábærlega til að halda Víkingi í leiknum.Freyja Stefánsdóttir átti frábæra innkomu og skoraði gott mark af bekknum.DómararnirMilan Djurovic sá um flautuna í kvöld og honum til aðstoðar voru Tijana Krstic og Daníel Örn Arnarson. Að mínu viti komst teymið bara þokkalega vel frá sínu í kvöld. Höfðu góð tök á leiknum.Stemning og umgjörðÞað var þokkalegasta mæting á JBÓ vellinum í kvöld. Fínasta stemning og fólk lét í sér heyra. Grillið var tendrað á sínum stað svo það var allt til alls í Njarðvík.Gylfi Tryggvason þjálfari Grindavík/NjarðvíkGuðmundur/Vísir„Var bara hundleiðinlegt og ég biðst afsökunar á því“„Þetta var hundleiðinlegur leikur“ sagði Gylfi Tryggvason þjálfari Grindavík/Njarðvík svekktur eftir leik.„Mér fannst bæði lið eiga skilið að fara heim með núll stig eftir þetta og ég vil frekar tapa leik heldur en að fá eitt stig svona, mér fannst þetta bara leiðinlegt ef ég á að vera alveg hreinskilinn“Leikurinn var heldur tíðindarlítill í fyrri hálfleik en það færðist örlítið meira fjör í seinni hálfleikinn.„Við reyndum að breyta aðeins til í hálfleik og bara reyna líkjast okkur sjálfum. Þessi fyrri hálfleikur er ekki það sem við viljum standa fyrir og það tókst ágætlega“„Við skorum og eigum að bæta við öðru marki síðan fljótlega eftir þaðþ Náum kannski ekki að nýta okkur augnablikið sem að við vorum komin með þá“„Svo jafna þær og svo var þetta bara eitthvað, fram og til baka. Bæði lið að negla honum fram og vona það besta og ég veit ekki hvort þetta hafi verið einhver þreyta eftir erfiðan bikarleik eða hvað það var en þetta var bara hundleiðinlegt og ég biðst afsökunar á því“ sagði Gylfi Tryggvason.Einar Guðnason, þjálfari Víkings.Vísir/Pawel Cieslikiewicz„Mér finnst fótbolti yfirleitt ekki leiðinlegur“„Ég held þetta hafi ekki verið ósanngjörn niðurstaða þó ég hafi viljað fá meira“ sagði Einar Guðnason þjálfari Víkinga eftir leikinn.„Mér fannst við banka ansi hressilega þarna undir lokin en við erum að spila á móti mjög góðu liði sem að er mikið lagt í með marga góða útlendinga og mjög traustar og flottar Íslenskar stelpur inni á milli“„Þetta er erfiður völlur að koma á og það er ekkert slæmt að fá eitt stig en við hefðum alveg geta náð í þrjú þó að niðurstaðan sé kannski bara sanngjörn“Gylfi Tryggvason þjálfari Grindavík/Njarðvík talaði um leiðinlegan leik en Einar Guðnason var þó ekki alveg á sama máli.„Mér finnst fótbolti yfirleitt ekki leiðinlegur. Kannski fyrri hálfleikurinn var svolítið mikil stöðubarátta bara og þess háttar. Erfitt að reyna halda boltanum en seinni hálfleikur þá færðist aðeins meira líf í hann“„Ég veit ekki afhverju honum leiddist svona þá en mér fannst þetta allavega gaman“Hvað var það sem breyttist í seinni hálfleik?„Kannski var það bara rigningin og smá vindur sem að kom þarna. Það var erfiðara að hemja boltann og það komu fleiri stungusendingar sem að komu kannski einhverju lífi í þetta“ sagði Einar Guðnason. Besta deild kvenna UMF Njarðvík UMF Grindavík Víkingur Reykjavík