Cristiano Ronaldo skráði sig í sögubækur heimsmeistaramótsins í fótbolta þegar hann kom Portúgal yfir gegn Úsbekistan í leik sem nú stendur yfir í K-riðli. Hann er fyrsti leikmaðurinn í sögu HM sem skorar á sex mótum.
Eftir aðeins sex mínútur í leik Portúgals og Úsbekistans í Houston skoraði Ronaldo með góðu skoti eftir fyrirgjöf frá Joao Cancelo.
Hann bætti öðru marki við á 39. mínútu. Hann rak þá smiðshöggið á skyndisókn portúgalska liðsins og skoraði eftir sendingu frá Bruno Fernandes. Í millitíðinni kom Nuno Mendes Portúgal í 2-0 með skoti beint úr aukaspyrnu.
Ronaldo hefur nú skorað tíu mörk á HM en hann hefur skorað þau á sex mismunandi mótum, eitthvað sem enginn annar leikmaður hefur afrekað.
Ronaldo skoraði fjögur mörk á HM 2018 og eitt mark á HM 2006, 2010, 2014 og 2022 og er nú kominn með tvö mörk á þessu móti.
Með mörkunum tveimur í dag er Ronaldo orðinn markahæsti leikmaður Portúgals á HM. Hann tók fram úr Eusébio sem skoraði öll níu HM-mörk sín á Englandi 1966.
Hinn 41 árs Ronaldo er næstelstur til að skora á HM en það met tilheyrir Kamerúnanum Roger Milla sem var 42 ára og 39 daga þegar hann skoraði gegn Rússum á HM í Bandaríkjunum 1994.
Nú er hálfleikur í leik Portúgals og Úsbekistans en hægt er að fylgjast með beinni textalýsingu frá honum hér fyrir neðan.
Portúgal gerði 1-1 jafntefli við Lýðstjórnarlýðveldið Kongó í fyrsta leik sínum í K-riðli. Ronaldo var gagnrýndur fyrir frammistöðu sína í þeim leik en hann hefur heldur betur minnt á sig í Houston í dag.
Portúgal mætir Kólumbíu í lokaleik sínum í K-riðli á sunnudaginn.