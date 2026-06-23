Didier Deschamps, þjálfari franska karlalandsliðsins í fótbolta, fékk þær sorgarfréttir í dag að móðir hans væri látin.
Deschamps mun snúa aftur til Frakklands til að vera viðstaddur útför móður sinnar. Fyrir vikið stýrir hann Frökkum ekki gegn Norðmönnum á HM á föstudaginn.
Guy Stéphan, sem hefur verið aðstoðarmaður Deschamps síðan hann tók við franska landsliðinu fyrir fjórtán árum, stýrir því í fjarveru hans.
Frakkland hefur unnið báða leiki sína á HM til þessa. Frakkar sigruðu Senegali, 3-1, og lögðu svo Íraka að velli í gær, 3-0.
Noregur er einnig með fullt hús stiga í I-riðli en liðin mætast á Gillette-leikvanginum í Foxborough á föstudaginn. Frökkum nægir jafntefli til að vinna riðilinn.
Deschamps hættir með franska liðið eftir heimsmeistaramótið. Undir hans stjórn varð Frakkland heimsmeistari 2018 og komst í úrslit á HM fyrir fjórum árum þar sem liðið tapaði fyrir Argentínu í vítaspyrnukeppni. Frakkar komust einnig í úrslit EM 2016 á heimavelli en lutu þar í lægra haldi fyrir Portúgölum, 1-0.
Mikil spenna ríkir um hver á heimsmeistaramótinu verður markahæsti leikmaður mótsins. Sjaldan hefur verið skorað svona mikið af mörkum svona snemma á mótinu.
Óvenjulangt hlé þurfti að gera í gær þegar Frakkland og Írak áttust við á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Mikið óveður gerði rétt áður en flautað var til hálfleiks og gátu leikmenn ekki hafið leik fyrr en tveimur tímum síðar.
Það blasir við að þetta verði eitt eftirminnilegasta kapphlaupið um gullskó heimsmeistaramótsins í langan tíma og þrír sjóðheitir deila því að vera menn gærdagsins á HM í fótbolta.