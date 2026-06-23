Fótbolti

Missti móður sína og stýrir Frakk­landi ekki gegn Noregi

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Didier Deschamps við hlið Guys Stéphan, aðstoðarmanns síns. Sá síðarnefndi stýrir Frakklandi gegn Noregi á föstudaginn kemur.
Didier Deschamps við hlið Guys Stéphan, aðstoðarmanns síns. Sá síðarnefndi stýrir Frakklandi gegn Noregi á föstudaginn kemur. getty/MAURICE VAN STEEN

Didier Deschamps, þjálfari franska karlalandsliðsins í fótbolta, fékk þær sorgarfréttir í dag að móðir hans væri látin.

Deschamps mun snúa aftur til Frakklands til að vera viðstaddur útför móður sinnar. Fyrir vikið stýrir hann Frökkum ekki gegn Norðmönnum á HM á föstudaginn.

Guy Stéphan, sem hefur verið aðstoðarmaður Deschamps síðan hann tók við franska landsliðinu fyrir fjórtán árum, stýrir því í fjarveru hans.

Frakkland hefur unnið báða leiki sína á HM til þessa. Frakkar sigruðu Senegali, 3-1, og lögðu svo Íraka að velli í gær, 3-0.

Noregur er einnig með fullt hús stiga í I-riðli en liðin mætast á Gillette-leikvanginum í Foxborough á föstudaginn. Frökkum nægir jafntefli til að vinna riðilinn.

Deschamps hættir með franska liðið eftir heimsmeistaramótið. Undir hans stjórn varð Frakkland heimsmeistari 2018 og komst í úrslit á HM fyrir fjórum árum þar sem liðið tapaði fyrir Argentínu í vítaspyrnukeppni. Frakkar komust einnig í úrslit EM 2016 á heimavelli en lutu þar í lægra haldi fyrir Portúgölum, 1-0.

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