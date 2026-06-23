Eftir vonbrigðin gegn Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó sýndu Cristiano Ronaldo og félagar hans í portúgalska landsliðinu styrk sinn þegar þeir rúlluðu yfir Úsbekistan, 5-0, í K-riðli heimsmeistaramótsins. Ronaldo skoraði tvívegis og hefur því skorað á sex heimsmeistaramótum á ferlinum.
Portúgalir, og þá sérstaklega Ronaldo, voru harðlega gagrýndir eftir að hafa gert 1-1 jafntefli við Kongómenn í fyrsta leik sínum á HM.
Hinn 41 árs Ronaldo sýndi að enn lifir í gömlum glæðum og skoraði tvö mörk í leiknum í Houston í dag. Það fyrra skoraði hann á 6. mínútu eftir fyrirgjöf frá Joao Cancelo og það seinna á 39. mínútu eftir skyndisókn og sendingu Brunos Fernandes.
Ronaldo skráði sig í sögubækur HM með mörkunum í dag en hann er sá eini sem hefur skorað á sex mismunandi mótum, alls tíu mörk. Ronaldo fékk nokkur tækifæri til að ná þrennunni í dag en er eflaust sáttur við dagsverkið.
Nuno Mendes kom Portúgal í 2-0 með skoti beint úr aukaspyrnu á 17. mínútu. Eftir um hálftíma skoraði Aziz Ganiev fyrir Úsbekistan með frábæru skoti en markið var dæmt af vegna brots á Cancelo.
Á 60. mínútu komst Portúgal í 4-0 þegar Abduvohid Nematov, markvörður Úsbekistans, skoraði sjálfsmark eftir hornspyrnu Fernandes.
Þremur mínútum fyrir leikslok gerði Rafael Leao svo fimmta mark portúgalska liðsins með góðu skoti úr vítateignum.
Með sigrinum komst Portúgal á topp K-riðils en Kólumbía getur endurheimt toppsætið með því að vinna Kongó í nótt. Portúgal og Kólumbía mætast í Miami í lokaumferð riðlakeppninnar á sunnudaginn.
Úsbekistan er enn án stiga í frumraun sinni á HM. Liðið mætir Kongó í Atlanta á sunnudaginn.