Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu um fylgi flokka á landsvísu. Viðreisn og Flokkur fólksins tapa báðir fylgi og stuðningur við ríkisstjórnarflokkana er nú það lægsta frá því núverandi stjórn tók við völdum.
Þetta kemur fram í nýrri könnun Maskínu sem gerð var dagana 2. - 11. júní síðastliðinn en rúmlega 1700 manns tóku afstöðu til flokka í könnuninni.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 22,7% fylgi í könnuninni og bætir við sig tæpum þremur prósentum milli kannanna. Fylgi Samfylkingar er nánast óbreytt í 25,2% og fylgi Miðflokks dalar örlítið.
Viðreisn og Flokkur fólksins tapa báðir fylgi og er fylgi Flokks fólksins tæpum tíu prósentum minna en í kosningunum í desember 2024. Þá er Framsókn með 8,5% og VG 5,4% og kæmist á þing.
„Ég held að stærstu fréttirnar séu þær að Sjálfstæðisflokkurinn er á mikilli siglingu eins og hann er búinn að vera í undanförnum könnunum og frá sveitarstjórnarkosningum, en líka bara allt þetta ár. Þannig að hann má alveg prísa sig sælan,“ segir Eva Heiða Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
Eva segir erfitt að benda á eina ástæðu fyrir fylgisaukningu Sjálfstæðisflokksins.
„Þetta hjálpar klárlega formanninum, þetta styrkir klárlega hennar stöðu innan flokksins. Þannig að það verður kannski minni styr um hana,“ bætir Eva við um stöðu Guðrúnar Hafsteinsdóttur formanns Sjálfstæðisflokksins.
Þá hefur samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna ekki mælst minna frá því í kosningunum fyrir tæpum tveimur árum.
Samfylkingin mælist yfir kjörfylgi en bæði Viðreisn og Flokkur fólksins tapa fylgi og mælist Flokkur Fólksins utan þings. Fylgi stjórnarflokkanna fór mest í 54% í júlí í fyrra og hefur lækkað um rúm 12% síðan þá.
Þarf Flokkur fólksins að hafa áhyggjur?
„Ég held að flokkurinn þurfi ekki að örvænta. En við erum búin að sjá það í síðustu kosningum að flokkar geta fallið út af þingi, líka gamlir flokkar.“
Eva telur að ef þjóðin svarar nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst um áframhaldandi ESB-viðræður komi krafa frá stjórnarandstöðunni um að ríkisstjórninni beri að víkja.
„Ég myndi segja að já-ið myndi vera gott fyrir Viðreisn sérstaklega og kannski Samfylkinguna líka því þau eru hlynnt ESB aðild. Nei-ið yrði erfiðara en ég held þau myndu alveg standa það af sér.“
Hversu traustum fótum stendur ríkisstjórnin?
„Ég sé ekki betur en hún sé komin til að vera,“ segir Eva að lokum.