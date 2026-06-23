Fótbolti

Neitar að róa með Normönnum

Andri Broddason skrifar
Noregur er að vekja athygli með róðri stuðningsmanna. Einhverjum finnst fagnið vera líkt víkingaklappi Íslendinga
Noregur er að vekja athygli með róðri stuðningsmanna. Einhverjum finnst fagnið vera líkt víkingaklappi Íslendinga Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Norskur stuðningsmaður vildi ekki taka þátt í róðri norskra stuðningsmanna í leik Noregs gegn Senegal í gær. Honum fannst fagnið of líkt víkingaklappi Íslendinga.

Norðmenn hafa vakið athygli á heimsmeistaramótinu í fótbolta þar sem stuðningsmenn eru að róa. Þetta er vitnun í sögu Noregs þar sem víkingar réru milli landa og fóru í víking.

Einn stuðningsmaður vildi ekki taka þátt í róðrinum í stúkunni vegna þess að honum fannst fagnið of líkt víkingaklappi Íslendinga. Það er grundvallarregla að vera ekki að stela fagni frá öðrum.

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Íslenskir stuðningsmenn gerðu garðinn frægan bæði á EM 2016 og HM 2018 með víkingaklappinu en róður Noregs byggist á svipuðum forsendum. Slegið er tvisvar í trommuna og svo syngja allir í takt. Munurinn á fagni Noregs og Íslands er að Íslendingarnir klöppuðu á meðan Norðmenn reru.

Þrátt fyrir að þessi tiltekni stuðningsmaður muni ekki taka þátt í róðrinum þá mun Noregur halda áfram að gera það með krafti. Noregur tryggði sig í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins með sigri í gær gegn Senegal.

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