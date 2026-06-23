Neitar að róa með Normönnum Andri Broddason skrifar 23. júní 2026 15:00 Noregur er að vekja athygli með róðri stuðningsmanna. Einhverjum finnst fagnið vera líkt víkingaklappi Íslendinga Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images Norskur stuðningsmaður vildi ekki taka þátt í róðri norskra stuðningsmanna í leik Noregs gegn Senegal í gær. Honum fannst fagnið of líkt víkingaklappi Íslendinga. Norðmenn hafa vakið athygli á heimsmeistaramótinu í fótbolta þar sem stuðningsmenn eru að róa. Þetta er vitnun í sögu Noregs þar sem víkingar réru milli landa og fóru í víking. Einn stuðningsmaður vildi ekki taka þátt í róðrinum í stúkunni vegna þess að honum fannst fagnið of líkt víkingaklappi Íslendinga. Það er grundvallarregla að vera ekki að stela fagni frá öðrum. @nrk.sport Det er prinsipp!😤 #nrksport #FIFAWorldCup ♬ original lyd - NRK Sport Íslenskir stuðningsmenn gerðu garðinn frægan bæði á EM 2016 og HM 2018 með víkingaklappinu en róður Noregs byggist á svipuðum forsendum. Slegið er tvisvar í trommuna og svo syngja allir í takt. Munurinn á fagni Noregs og Íslands er að Íslendingarnir klöppuðu á meðan Norðmenn reru. Þrátt fyrir að þessi tiltekni stuðningsmaður muni ekki taka þátt í róðrinum þá mun Noregur halda áfram að gera það með krafti. Noregur tryggði sig í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins með sigri í gær gegn Senegal. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik Fótbolti „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Fótbolti Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Íslenski boltinn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Fótbolti „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Fótbolti Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Fótbolti Ólympíumeistari féll á lyfjaprófi í þriðja sinn Sport Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Fótbolti UFC-goðsögnin handtekin fullur á almannafæri Sport Fleiri fréttir Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Aðalsteinn eftir fyrsta sigurinn: „Vinnusemi dugnaður og samvinna skilaði sigrinum“ „Vitum að við getum skorað fullt af mörkum“ Óskar Smári eftir sigurinn: „Birna er einn hraðasti leikmaðurinn í hausnum“ Anton Ingi eftir tapið: „Við höfum ekkert efni á því að fara í frí“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum „Þetta var mjög kærkomið“ Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Messi bætti tvö met gegn Austurríki Sjá meira