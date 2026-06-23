„Ég vil gera frábæra hluti eins og ég sé í sjónvarpinu“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 23. júní 2026 13:20 Petro segist eiga í samskiptum við heiminn ,eð því að deila töfrum sínum og tilfinningum. Ísland í dag Petro Gurido er úkraínskur töframaður sem ólst upp í Donetsk-héraði í Úkraínu. Hann naut mikillar velgengni sem töframaður áður en Rússar réðust inn í Úkraínu og ferðaðist um heiminn. Hann bjó til að mynda til töfrabrögð fyrir America’s Got Talent. Hann flúði Úkraínu fyrir tæpu ári síðan og undirbýr nú sjónhverfingasýningu í Keflavík. Petro Gurido var viðmælandi Lilju Katrínar í Íslandi í dag í gær. Hann segist hafa byrjað að fikta við töfrabrögð aðeins níu ára gamall eftir að afi hans kynnti hann fyrir spilagöldrum og brellum með smápeninga. Hann segist hafa orðið fyrir miklum áhrifum frá töframanninum David Copperfield sem kom til Úkraínu og hélt sýningu þegar Petro var ellefu ára gamall. Hann hafi fylgst grannt með töframanninum í sjónvarpinu. Hann hafi hugsað: „Ég vil gera frábæra hluti eins og ég sé í sjónvarpinu.“ Samfélagsmiðlar hafi ekki verið til á níunda áratugnum þegar hann var að alast upp því hafi hann lært töfrabrögð í gegnum bækur sem hann fékk að láni á bókasafninu. Síðustu ár hafi hann unnið um allan heim og meðal annars tekið þátt í bandarísku hæfileikakeppninni America’s Got Talent. Hér fyrir neðan má sjá þáttinn í heild sinni. Fyrir tæpu ári, á hátindi ferilsins, þurftu Petro og eiginkona hans að flýja heimaland sitt vegna stríðsins í Úkraínu. Hann endaði á Íslandi og undirbýr nú sjónhverfingasýningu, vonandi þá fyrstu af mörgum hérlendis. Hann segir að vel hafi gengið að starfa við töframennsku í Úkraínu, hann hafi haldið fjölda námskeiða og sýninga „en stríðið tók allt af okkur.“ Hann hafi upplifað bæði mikla gleði og sorg. Petro sé fæddur og uppalinn í Donetsk-héraði sem var hertekið af Rússum árið 2014. Hann hafi flutt þaðan skömmu áður en Rússar réðust inn í alla Úkraínu. Það sé mjög sárt að missa allt og reyna að byrja upp á nýtt, en hann hafi upplifað það tvisvar að missa heimilið sitt. Hann framkvæmi töfra til þess að deila hamingju og fá fólk til að brosa. Hann hafi dvalið eins lengi og hann gæti í Úkraínu, en fyrir tæpu ári varð honum og eiginkonu hans ljóst að lífi þeirra væri ógnað dveldu þau þar áfram. Þau lögðu í hættuför frá heimalandinu og hann segir ferðina hafa verið gríðarlega erfiða. „Ég var næstum við dauðans dyr,“ segir Petro. Hann líkir hversdeginum í Úkraínu við gamlárskvöld og að drunur séu beint fyrir utan glugga fólks. „Þetta eru ekki flugeldar,“ segir hann. Hann viti ekki hvort hann sjái fyrir sér að snúa aftur til heimalandsins en sakni þess mjög. Heimahérað hans Donetsk veit hann ekki hvort að verði aftur hluti af Úkraínu og segir vandamálið vera að hann eigi í raun ekki heimili í Úkraínu eins og er. Nú vinnur hann að sjónhverfingasýningu, The Illusionist, sem fer fram 27. júní næstkomandi í Hljómahöll í Keflavík. Sýningin sé fullkomin blanda af brögðum og sjónhverfingum. Sýningin sé mikil upplifun en nánast hvert einasta bragð sé í samspili við áhorfendur. „Hvað varðar mig eru töfrar eins konar tungumál þar sem maður getur átt samskipti við fólk á annan hátt,“ segir hann og með því að deila töfrum sínum og tilfinningum eigi hann í samskiptum við heiminn. Petro segir Íslendinga vera afskaplega vinalega og vill þakka Íslendingum fyrir það sem þeir hafa gert fyrir framtíð hans og fjölskyldunnar. Hann sé að læra íslensku og líti björtum augum á framtíðina á Íslandi. 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