Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, og eiginmaður hennar, Björn Skúlason, komu í dag til Færeyja í þriggja daga opinbera heimsókn í boði lögmanns Færeyja og eiginkonu hans. Markmið heimsóknarinnar er að styrkja náin tengsl Íslands og Færeyja og vinna að frekara samstarfi, meðal annars á sviði sjávarútvegs, orkumála, nýsköpunar og menningarmála.
Í kvöldfréttum Sýnar mátti sjá myndir Kringvarps Færeyja frá Þórshöfn í dag. Rauður dregill hafði verið lagður út og íslenski fáninn dreginn að húni á Þinganesi, aðsetri landsstjórnarinnar, þegar forseti Íslands og fylgdarlið renndu í hlað.
Þetta er fyrsta opinbera heimsókn Höllu sem forseta Íslands til Færeyja. Beinir Johannesen, nýkjörinn lögmaður Færeyja, fylgdi henni um gömlu byggingarnar á Þinganesi. Þar var hún kynnt fyrir helstu ráðamönnum Færeyja, þar á meðal oddvitum stjórnarflokkanna, áður en hún og lögmaðurinn héldu til fundar.
„Ég held að það sem skipti mestu máli til að tryggja vinabönd á milli þjóða er að hittast í eigin persónu og kynnast,“ sagði Halla í viðtali við Kringvarpið.
„Og ég vona að ég fari aftur heim og finni sömu tilfinningu og ég fann þegar ég kom til Færeyja fyrir tuttugu árum og aftur í dag, að það er að mér finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum. Og ég vona að okkur líði alltaf þannig, Færeyingum og Íslendingum, að við séum heima hvor hjá öðrum.
Og að við getum stundað viðskipti og við getum staðið saman gegn áskorunum og nýtt tækifæri, búið til velsæld, byggt á heilbrigðu hafi og góðum viðskiptaháttum. Og þarna held ég að ef að þessi vinabönd eru traust þá eru okkur ávallt allir vegir færir,“ sagði Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, en meira má heyra hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, og Björn Skúlason, eiginmaður forseta, munu halda í opinbera heimsókn til Færeyja dagana 22. til 24. júní.