Rúmur helmingur Reykvíkinga hefði verið óánægður ef Hildur Björnsdóttir hefði valið að mynda tveggja flokka meirihluta með Miðflokknum samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Væntingar til Hildar sem borgarstjóra eru þónokkrar en liðlega helmingur hefur fremur miklar eða mjög miklar væntingar til hennar. Hildur leiddi Sjálfstæðisflokkinn til sigurs í nýafstöðnum borgarstjórnarkosningum.
Könnun Maskínu fór fram dagana 2. til 11. júní og voru svarendur 781 talsins. Gögn voru vegin út frá tölum Hagstofunnar um kyn, aldur og menntun. Svarendum voru gefnir svarmöguleikarnir mjög ánægð/ur, fremur ánægð/ur, í meðallagi ánægð/ur, fremur óánægð/ur eða mjög óánægð/ur.
Umtalsvert meiri væntingar mælast til meirihluta Hildar Björnsdóttur en til meirihluta Heiðu Bjargar Hilmisdóttur sem tók við borgarstjórastólnum á vormánuðum 2025. Nærri helmingur, eða 46,1 prósent, ber fremur eða mjög miklar væntingar til nýs meirihluta nú samanborið við um fjórðungs sem bar fremur eða mjög miklar væntingar til meirihlutans sáluga.
Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar virðast margir Reykvíkingar vera fegnir því að Hildur ákvað að leita í átt að miðjunni við myndun meirihluta. Hildur hóf á sínum tíma viðræður með flokkunum fjórum sem ekki tilheyrðu fráfarandi meirihluta en svo fór að myndaður var þriggja flokka meirihluti Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar.
Samkvæmt könnun Maskínu hefðu 58,6 prósent Reykvíkinga verið fremur eða mjög óánægð með meirihluta Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Á sama tíma hefðu tuttugu og níu prósent Reykvíkinga verið ánægð með téðan meirihluta. Athygli vekur að það er umtalsvert minna en flokkarnir fengu í kosningunum, þar fengu þeir samtals 44,3 prósent atkvæða.
Mikil umræða var, bæði fyrir og eftir borgarstjórnarkosningar, um í hvaða átt framboðin myndu leita þegar kæmi að myndun meirihluta. Til að mynda var Björg Magnúsdóttir þráspurð um efnið í aðdraganda kosninganna uns hún loks aftók að ganga í samstarf með Miðflokknum í kappræðum Ríkisútvarpsins kvöldið fyrir kosningar.
Þá hitnaði fljótt undir Hildi Björnsdóttur þegar talið hafði verið upp úr kjörkössunum og ljóst var að hún stóð með pálmann í höndunum. Bárust meðal annars skeytasendingar frá Miðflokksmönnum sem sögðu Sjálfstæðismenn yrðu að hætta að vera of litlir í sér og ganga í eina sæng með Miðflokknum.
Ánægja með þriggja flokka meirihlutann sem myndaður var undir Hildi Björnsdóttur mælist meiri en óánægjan, 17,4 prósent eru mjög ánægð og 24 prósent fremur ánægð. Um þriðjungur Reykvíkinga, eða 32,9 prósent, eru óánægð með nýja meirihlutann. Þá stendur um fjórðungur eftir sem eru í meðallagi ánægð.
Væntingar til Hildar Björnsdóttur sem borgarstjóra Reykjavíkur eru nokkrar en 27,1 prósent bera mjög miklar væntingar til hennar. Þá bera 20,9 prósent fremur miklar væntingar til hennar á meðan litlar væntingar bera samtals 28,5 prósent til Hildar.