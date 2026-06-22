Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Jakob Bjarnar skrifar 22. júní 2026 11:14 Kristján Loftsson og Hvalur 9, sem nýlega fékk klössun í slipp. Fyrstu hvalirnir síðan 2023 voru skotnir í nótt. vísir/vilhelm Hvalur 9, sem sigldi út á miðin á föstudagskvöld, hefur skotið tvo hvali og er nú á leið með þá í land. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veiddir eru á Íslandsmiðum síðan 2023. Bæði hvalveiðiskipin, Hvalur 8 og Hvalur 9, héldu til veiða á föstudagskvöld. „Hvalveiðiskipið Hvalur 9 hefur veitt tvær langreyðar og er á leið með þær í land. Dýrin voru skotin í nótt,“ segir á vef RÚV sem fyrstur greindi frá. Ekkert var veitt í fyrra né hittiðfyrra þrátt fyrir að Kristján Loftsson og Hvalur efh hafi verið með leyfi til þess að veiða. En vart ætti að hafa farið fram hjá landsmönnum að um afar umdeildar veiðar er að ræða. En Bjarni Benediktsson þá forsætisráðherra gaf út leyfi til hvalveiða til fimm ára 2023 og Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hefur vísað til þess þegar hinar umdeildu veiðar hafa verið bornar undir hana. Hún hefur hins vegar boðað frumvarp um bann við hvalveiðum í vetur. Ráðgjöf Hafró kveður á um að ekki verið veiddar fleiri en 150 langreyðar og 168 hrefnur. Búist er við því að Hvalur 9 komi að landi í Hvalstöðinni í Hvalfirði klukkan fjögur í nótt. Hvalveiðar Atvinnurekendur Umhverfismál Dýr Hvalir Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás Innlent Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar Erlent Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Erlent Fleiri fréttir Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Sjá meira