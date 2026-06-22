Innlent

Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt

Jakob Bjarnar skrifar
Kristján Loftsson og Hvalur 9, sem nýlega fékk klössun í slipp. Fyrstu hvalirnir síðan 2023 voru skotnir í nótt.
Kristján Loftsson og Hvalur 9, sem nýlega fékk klössun í slipp. Fyrstu hvalirnir síðan 2023 voru skotnir í nótt. vísir/vilhelm

Hvalur 9, sem sigldi út á miðin á föstudagskvöld, hefur skotið tvo hvali og er nú á leið með þá í land. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veiddir eru á Íslandsmiðum síðan 2023.

Bæði hvalveiðiskipin, Hvalur 8 og Hvalur 9, héldu til veiða á föstudagskvöld. „Hvalveiðiskipið Hvalur 9 hefur veitt tvær langreyðar og er á leið með þær í land. Dýrin voru skotin í nótt,“ segir á vef RÚV sem fyrstur greindi frá.

Ekkert var veitt í fyrra né hittiðfyrra þrátt fyrir að Kristján Loftsson og Hvalur efh hafi verið með leyfi til þess að veiða. En vart ætti að hafa farið fram hjá landsmönnum að um afar umdeildar veiðar er að ræða.

En Bjarni Benediktsson þá forsætisráðherra gaf út leyfi til hvalveiða til fimm ára 2023 og Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hefur vísað til þess þegar hinar umdeildu veiðar hafa verið bornar undir hana. Hún hefur hins vegar boðað frumvarp um bann við hvalveiðum í vetur.

Ráðgjöf Hafró kveður á um að ekki verið veiddar fleiri en 150 langreyðar og 168 hrefnur. Búist er við því að Hvalur 9 komi að landi í Hvalstöðinni í Hvalfirði klukkan fjögur í nótt.

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