„Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 22. júní 2026 12:38 Þegat þátttakan var mest hafi 118 lið tekið þátt á mótinu, í fyrra hafi hins vegar 68 lið tekið þátt og 27 lið hafi tekið þátt í ár. vísir/vilhelm Króksmót ÓB sjötta flokks stúlkna í knattspyrnu var haldið á Sauðárkróki um helgina. Mótsstjóri segir mótið hafa gengið vel en þátttaka hafi þó verið dræmri en síðustu ár. Samkeppni við stærra mót setji strik í reikninginn og óljóst sé hvort að mótið verði haldið að ári. Tuttugu og sjö lið hafi mætt í ár miðað við ríflega hundrað lið undanfarin ár á Króksmótið á Sauðárkróki. Ástæða minni þáttöku undanfarin svö sumur sé meðal annars samkeppni við N1-mótið á Akureyri, en mótið verður haldið í annað sinn síðar í sumar fyrir sama aldurshóp stúlkna, segir Guðbjörg Óskarsdóttir, mótsstjóri Króksmótsins, í samtali við Vísi. Guðbjörg segir lið og fjölskyldur keppenda yfirleitt velja eitt mót úti á landi yfir sumarið til þess að sækja og það hafi því mikil áhrif á minni mót þegar um sömu keppendur er að ræða. „Þegar stórir aðilar, með mun meira bolmagn, sterka stuðningsaðila og fleiri tekjupósta ákveða að fara í beina samkeppni við lítið félag með rótgróið mót þá er erfitt að standa í lappirnar,“ segir hún í Facebook-færslu um mótið. Hún segir mjög sárt að sjá mót sem haldið hefur verið síðastliðin tuttugu ár fara á þessa leið. Þau stóru vilji meira og ungmennaandinn virðist gleymast á mótunum. „Það er alls konar í þessu sem okkur finnst leiðinlegt, en auðvitað viljum við engan derring á milli. Þetta eru nágrannar okkar og okkur þykir vænt um nágranna okkar og viljum auðvitað halda góðu sambandi,“ segir Guðbjörg. Annars segir Guðbjörg mótið hafa heppnast vel. Veðrið hafi verið leiðinlegt á laugardeginum og kvöldvaka mótsins hefði verið færð innanhúss vegna veðurs en sunnudagurinn hefði verið þurr og gengið vel. Á sunnudeginum hefði einnig verið mót fyrir áttunda flokk stúlkna, svokallað „systkinamót.“ Þar geti yngri iðkendur „fengið medalíu eins og stóra systir.“ Fundaði með mótshöldurum Þröstur Magnússon, formaður Barna- og unglingaráðs Tindastóls, segir að þegar þátttakan hafi verið mest hafi 118 lið tekið þátt á mótinu, í fyrra hafi hins vegar 68 lið tekið þátt og, eins og áður sagði, 27 lið í ár. N1-mótið fyrir sjötta flokk stúlkna hafi verið haldið í fyrsta sinn í fyrra. Þröstur segist hafa fundað með forsvarsmönnum mótsins en að enginn áhugi hafi verið fyrir því að finna sameiginlegar lausnir. „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur.“ Óljóst hvort mótið verði haldið að ári Þröstur segir óljóst hvort að mótið á Sauðárkróki verði haldið að ári liðnu. Stjórn Tindastóls þurfi að endurskoða mótahald hjá sér í haust, tekjumissirinn sé slíkur. Mótið standi ekki undir kostnaði með þennan fjölda þátttakenda. Hann segist ekki vita í hvaða átt verði farið með mótið. Staðan sé ekki góð og að tekjumissirinn hafi áhrif á allan rekstur barna- og unglingastarfs félagsins. N1 er styrktaraðili mótsins á Akureyri og Þröstur segir fyrirtækið leggja gríðarlega fjármuni í mótið. „Við erum að tala um mjög margar milljónir,“ segir hann. Þjáfarar Tindastóls hafi borist fregnir af því að N1-mótið bjóði þjálfurum liða sem komi á mótið ýmis fríðindi, meðal annars hótelgistingu. „Það sem er kannski fúlast við þetta er að það er verið að tæla þjálfara til þess að velja þetta mót á hinum staðnum frekar með einhverjum gylliboðum um hótelgistingar og kvöldverði og einhver lúxusböð.“ Fótbolti Börn og uppeldi Skagafjörður Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Erlent Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Innlent Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás Innlent Fleiri fréttir „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Fyrstu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Sjá meira