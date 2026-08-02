Níu voru handteknir og einn þeirra vistaður í fangageymslu vegna vopnalagabrots á tónleikasvæði á Akureyrarvelli í gærkvöld. Fjórir voru handteknir í bænum vegna minniháttar fíkniefnalagabrots og einn þeirra vistaður í fangageymslu. Einnig var tilkynnt um stórfellda líkamsárás þar sem einstaklingur endaði með beinbrot í andliti.
Mikill erill er sagður hafa verið hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra síðastliðinn sólarhring en fjöldi fólks er á Akureyri þar sem bæjarhátíðin Ein með öllu fer fram um verslunarmannahelgina.
Vopnalagabrotið er til rannsóknar en samkvæmt upplýsingum frá varðstjóra á Akureyri var einungis um eitt eggvopn að ræða. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu í aðgerðinni.
„Í aðgerðinni sjálfri eru níu alls handteknir. Einn af þeim er svo tekinn í frekari skoðun og endar á því að við þurfum að vista hann vegna málsins. Hinum átta var bara sleppt á staðnum,“ segir Andri Freyr Sveinsson varðstjóri. Enginn hinna handteknu sé undir lögaldri.
Lögregla hafi fengið upplýsingar sem sneru að ákveðnum hópi sem metnar hafi verið áreiðanlegar.
„Við höfðum þarna vitneskju um að það væri hugsanlegt eggvopn í þessum hópi. Í gærkvöldi er gríðarlegur fjöldi fólks kominn saman á fjölskylduhátíð og þá voru aðstæður þannig að við ákváðum að fara í aðgerðir til að sannreyna þessar upplýsingar og þessi rannsókn leiddi til þess að það fannst eggvopn á einum þeirra sem er svo handtekinn vegna málsins.“
„Þetta er bara þannig mál að við þurfum oft að tryggja aðstæður og þess vegna eru þessir átta aðrir handteknir.“
Lögreglan vinni náið með sérsveit ríkislögreglustjóra og menn á þeirra vegum hafi verið á vakt í gær.
„Þeir eru með gríðarlega þekkingu á öllum svona vopnamálum og við nutum liðsinnis frá þeim sem er bara eðlilegt í svona málum. Þeir voru ekkert kallaðir neitt sérstaklega út, þeir eru þarna á vakt og koma með okkur í þetta mál.“
Ein stórfelld líkamsárás sem tilkynnt var undir morgun er til rannsóknar hjá lögregluembættinu. Enginn hefur verið handtekinn vegna hennar en brotaþoli var fluttur á sjúkrahús.
„Þar kom í ljós að hann var með beinbrot í andliti og var með höfuðáverka eftir slagsmál.“
„Þegar lögreglan kemur á vettvang er gerandi farinn. Niðurstaðan var sú að við vorum ekki með upplýsingar um geranda þannig að það er eitthvað sem að rannsóknardeild embættisins þarf að skoða.“
Þá komu upp átta mál vegna ölvunar eða vímuástands og gistu tveir í fangageymslu.
Í fimm tilvikum voru afskipti höfð af börnum sem voru ekki talin vera í nógu góðu ástandi. Þau mál voru unnin í samráði við foreldra og barnavernd. Tíu umferðarlagabrot eru skráð hjá embættinu síðastliðinn sólarhring en ekkert tilfelli kom upp þar sem grunur var um akstur undir áhrifum vímugjafa.
Engin mál eru skráð hjá lögreglunni á Siglufirði þar sem bæjarhátíðin Síldarævintýrið á Siglufirði fer fram. Alls voru skráð 83 mál hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra síðastliðinn sólarhring.
„Við bættum í fjölda lögreglumanna fyrir þessa helgi. Ég vil meina að við hefðum lent í vandræðum ef að við hefðum ekki verið jafn mörg og við vorum. Þetta eru bara alls konar mál sem komu upp sem má titla sem minniháttar en geta tekið alveg smá tíma að leysa úr,“ segir Andri Freyr Sveinsson.
Fréttin er í vinnslu.