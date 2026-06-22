Curacao náði í sitt fyrsta stig í sögu heimsmeistaramótsins þegar liðið gerði markalaust jafntefli við Ekvador á HM um helgina. Leikmenn liðsins fengu síðan óvænta heimsókn í búningsklefann í leikslok.
Vilhelm Alexander Hollandskonungur og Maxima drottning hans fögnuðu þar með leikmönnum Curacao. Hollensku konungshjónin hófu daginn í Houston þar sem þau hvöttu Holland áfram í leik liðsins gegn Svíþjóð.
Síðar ferðuðust þau norður til Kansas City til að styðja Curacao, sem er sjálfstjórnarríki innan konungsríkisins Hollands, á meðan það hélt áfram sinni fyrstu þátttöku á heimsmeistaramóti.
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Vilhelm Alexander konungur og Máxima drottning skiptu skærappelsínugulum treflum hollensku stuðningsmannanna út fyrir bláa liti Curacao og tóku sér sæti meðal stuðningsmanna Bláu bylgjunnar.
Curacao, minnsta lið mótsins bæði hvað varðar íbúafjölda og landfræðilega stærð, hafði átt erfiða byrjun á heimsmeistaramótsferðalagi sínu með 7-1 tapi gegn Þýskalandi í opnunarleiknum. Liðið brást hins vegar glæsilega við gegn Ekvador, tryggði sér 0-0 jafntefli með mikilli baráttu og vann þar með fyrsta stig landsins á heimsmeistaramóti.
Eftir að lokaflautið gall fögnuðu konungshjónin afrekinu með leikmönnum og starfsliði og lögðu áherslu á náin tengsl Curacao og konungsríkisins Hollands. Það má sjá myndbönd af kóngafólkinu dansa í klefanum.
Dick Advocaat, hinn 78 ára gamli aðalþjálfari Curacao, er Hollendingur sem fæddist og ólst upp í Hollandi, eins og margir leikmenn liðsins. Hann hrósaði nærveru konungsfjölskyldunnar og samskiptum hennar við liðið.
„Að sjá hvernig konungurinn, eiginkona hans og dóttir falla inn í hópinn okkar er eitthvað sem kallar á mikla virðingu. Þau brosa, þau dansa, ekkert er of mikið fyrir þau og maður sér þau geisla af gleði. Það var dásamlegt að sjá konungsfjölskylduna á þennan hátt,“ sagði Advocaat.
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