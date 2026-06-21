„Vorum litlir í okkur á stóra sviðinu“ Hjörvar Ólafsson skrifar 21. júní 2026 23:19 Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, þurfti að játa sig sigraðan gegn Víkingi. Vísir/Diego Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, segir að leikmenn sínir hafi fengið sviðsskrekk þegar þeir tóku á móti Víkingi í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. „Við vorum flottir fyrsta hálftímann og héldum þeim í skefjum. Fengum svo nokkur fín færi eftir gegnumbrot og hefðum getað gert betur þar. Eftir fyrsta markið virtumst við hins vegar missa trúna og það var mjög erfitt að fá tvö mörk í andlitið sitt hvoru megin við hálfleikinn,“ sagði Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram. „Fyrir þennan leik var búið að blása upp slag þessara liða og við virtumst ekki höndla það alveg nógu vel. Við urðum litlir í okkur á stóra sviðinu og flestallir leikmenn mínir voru mjög ólíkir sjálfum sér. Það kann ekki á gott á móti jafn sterku liði og Víkingur hefur á að skipa,“ sagði Rúnar þar að auki. „Þessi skellur sýnir okkur að við eigum enn nokkuð í land með að geta barist um Íslandsmeistaratitilinn en að sama skapi tekur hann ekki frá okkur þau stig sem við erum komnir með. Við erum komnir vel á veg í þroskaferli liðsins en þurfum að leggja á okkur meiri vinnu til þess að nálgast lið á borð við Víking,“ sagði hann. „Við verðum að viðurkenna það að sigur Víkings var síst of stór þegar á hólminn var komið. Það er enginn heimsendir að tapa fyrir Víkingi en það er svekkjandi að ná ekki að sýna sitt rétta andlit í þessum toppslag. Við bara lærum af þessum leik og höldum áfram að bæta okkar leik,“ sagði Rúnar. Íslenski boltinn Besta deild karla Fram Mest lesið Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Fótbolti Gunnlaugur Árni hefur lokið keppni á US Open Golf Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Fótbolti Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Fótbolti Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Íslenski boltinn Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Íslenski boltinn Greip gæsina þegar hún gafst og leiddi Hollendinga til stórsigurs Fótbolti Sænska pressan tætir landsliðið í sig Fótbolti Fleiri fréttir „Loksins næ ég að skora þrennu“ „Vorum litlir í okkur á stóra sviðinu“ „Mikil vinna sem liggur að baki svona sigri“ Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Belgar fóru illa að ráði sínu gegn Íran Gönguferð í garðinum hjá Evrópumeisturunum Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Vörðust Diljá í mögulega síðasta leik í sögu félagsins Slökktu á samfélagsmiðlum og treysta áfram á Ronaldo Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Tárin streymdu hjá mömmu Cunha Sænska pressan tætir landsliðið í sig HM-maður dagsins: Vann í verksmiðju og lætur leiðindi þjálfarans ekki stöðva sig Slógu met Íslands og markvörðurinn jafnaði met á HM Gagnrýndur fyrir að ætla af HM til að vera viðstaddur fæðingu Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Hefja viðræður um kaup á Tonali Greip gæsina þegar hún gafst og leiddi Hollendinga til stórsigurs Spiluðu allan leikinn í tapi gegn Rosenborg Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Amanda allt í öllu í frábærri endurkomu Sjá meira