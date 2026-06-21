Fótbolti

„Vorum litlir í okkur á stóra sviðinu“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, þurfti að játa sig sigraðan gegn Víkingi. 
Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, þurfti að játa sig sigraðan gegn Víkingi.  Vísir/Diego

Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, segir að leikmenn sínir hafi fengið sviðsskrekk þegar þeir tóku á móti Víkingi í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. 

„Við vorum flottir fyrsta hálftímann og héldum þeim í skefjum. Fengum svo nokkur fín færi eftir gegnumbrot og hefðum getað gert betur þar. Eftir fyrsta markið virtumst við hins vegar missa trúna og það var mjög erfitt að fá tvö mörk í andlitið sitt hvoru megin við hálfleikinn,“ sagði Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram.

„Fyrir þennan leik var búið að blása upp slag þessara liða og við virtumst ekki höndla það alveg nógu vel. Við urðum litlir í okkur á stóra sviðinu og flestallir leikmenn mínir voru mjög ólíkir sjálfum sér. Það kann ekki á gott á móti jafn sterku liði og Víkingur hefur á að skipa,“ sagði Rúnar þar að auki.

„Þessi skellur sýnir okkur að við eigum enn nokkuð í land með að geta barist um Íslandsmeistaratitilinn en að sama skapi tekur hann ekki frá okkur þau stig sem við erum komnir með. Við erum komnir vel á veg í þroskaferli liðsins en þurfum að leggja á okkur meiri vinnu til þess að nálgast lið á borð við Víking,“ sagði hann.

„Við verðum að viðurkenna það að sigur Víkings var síst of stór þegar á hólminn var komið. Það er enginn heimsendir að tapa fyrir Víkingi en það er svekkjandi að ná ekki að sýna sitt rétta andlit í þessum toppslag. Við bara lærum af þessum leik og höldum áfram að bæta okkar leik,“ sagði Rúnar.

Íslenski boltinn Besta deild karla Fram

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið