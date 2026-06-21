Fótbolti

„Mikil vinna sem liggur að baki svona sigri“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Sölvi Geir Ottesen gefur skipanir af hliðarlínunni. 
Sölvi Geir Ottesen gefur skipanir af hliðarlínunni.  Vísir/Pawel

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var sáttur við lærisveina sína, samstarfsmenn sína og stuðningsmenn liðsins eftir stórsigur Fossvogspilta gegn Fram í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld.  

„Það tók okkur smá tíma að komast almennilega í gang og mér fannst við vera að flýta okkur of mikið í fyrirgjafir í upphafi leiks. Svo hertum við hægt og bítandi tökin og urðum skilvirkari í sóknaraðgerðunum. Niðurstaðan sannfærandi sigur og flott frammistaða,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings.

„Við erum að gera margt mjög vel í þessum leik og það eru mörg smáatriði sem verða til þess að við löndum svona stórum sigri. Vinnusemin í grunnvinnunni er til fyrirmyndar og viljinn til þess að halda markinu hreinu gladdi mig mjög mikið,“ sagði Sölvi Geir.

„Á bakvið þessa sigra er mikil vinna á bakvið tjöldin að fara yfir færslur, halda mönnum á tánum og hafa ákefðina í lagi. Það eru margir sem leggja hönd á plóg í félaginu til þess að viðhalda þeim góða árangri sem við höfum náð,“ sagði hann.

„Mig langar svo að minnast á þátt stuðningsmannanna sem fjölmenna enn og aftur á leikinn hjá okkur. Þar eru sjálfboðaliðar sem sjá til þess að stemmingin sé frábær utan vallar og það skilar sér svo sannarlega inn á völlinn,“ sagði Sölvi.

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