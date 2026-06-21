„Mikil vinna sem liggur að baki svona sigri“ Hjörvar Ólafsson skrifar 21. júní 2026 23:14 Sölvi Geir Ottesen gefur skipanir af hliðarlínunni. Vísir/Pawel Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var sáttur við lærisveina sína, samstarfsmenn sína og stuðningsmenn liðsins eftir stórsigur Fossvogspilta gegn Fram í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. „Það tók okkur smá tíma að komast almennilega í gang og mér fannst við vera að flýta okkur of mikið í fyrirgjafir í upphafi leiks. Svo hertum við hægt og bítandi tökin og urðum skilvirkari í sóknaraðgerðunum. Niðurstaðan sannfærandi sigur og flott frammistaða,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings. „Við erum að gera margt mjög vel í þessum leik og það eru mörg smáatriði sem verða til þess að við löndum svona stórum sigri. Vinnusemin í grunnvinnunni er til fyrirmyndar og viljinn til þess að halda markinu hreinu gladdi mig mjög mikið,“ sagði Sölvi Geir. „Á bakvið þessa sigra er mikil vinna á bakvið tjöldin að fara yfir færslur, halda mönnum á tánum og hafa ákefðina í lagi. Það eru margir sem leggja hönd á plóg í félaginu til þess að viðhalda þeim góða árangri sem við höfum náð,“ sagði hann. „Mig langar svo að minnast á þátt stuðningsmannanna sem fjölmenna enn og aftur á leikinn hjá okkur. Þar eru sjálfboðaliðar sem sjá til þess að stemmingin sé frábær utan vallar og það skilar sér svo sannarlega inn á völlinn,“ sagði Sölvi. Íslenski boltinn Besta deild karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Fótbolti Gunnlaugur Árni hefur lokið keppni á US Open Golf Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Fótbolti Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Fótbolti Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Fótbolti Leggja inn kvörtun til FIFA vegna Messi Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Íslenski boltinn Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Íslenski boltinn Greip gæsina þegar hún gafst og leiddi Hollendinga til stórsigurs Fótbolti Sænska pressan tætir landsliðið í sig Fótbolti Fleiri fréttir „Loksins næ ég að skora þrennu“ „Vorum litlir í okkur á stóra sviðinu“ „Mikil vinna sem liggur að baki svona sigri“ Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Belgar fóru illa að ráði sínu gegn Íran Gönguferð í garðinum hjá Evrópumeisturunum Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Vörðust Diljá í mögulega síðasta leik í sögu félagsins Slökktu á samfélagsmiðlum og treysta áfram á Ronaldo Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Tárin streymdu hjá mömmu Cunha Sænska pressan tætir landsliðið í sig HM-maður dagsins: Vann í verksmiðju og lætur leiðindi þjálfarans ekki stöðva sig Slógu met Íslands og markvörðurinn jafnaði met á HM Gagnrýndur fyrir að ætla af HM til að vera viðstaddur fæðingu Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Hefja viðræður um kaup á Tonali Greip gæsina þegar hún gafst og leiddi Hollendinga til stórsigurs Spiluðu allan leikinn í tapi gegn Rosenborg Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Amanda allt í öllu í frábærri endurkomu Sjá meira