Áhyggjufullur vegfarandi tilkynnti um mann í sjónum í dag. Verkefnið féll í hendur Lögreglustöðvar 2 sem sinnir Hafnarfirði og Garðabæ. Hér reyndist þó aðeins vera um vaskan sjósundsmann að ræða og því lítillar aðstoðar af hendi lögreglu krafist.
Í dagbók lögreglu kemur fram að í póstnúmeri 105 hafi verið tilkynnt um tvo aðila sem brotið höfðu rúður og í kjölfarið farið inn í húsnæði. Þegar lögreglu bar að garði varð annar aðilinn mjög æstur, kastaði því sem hendi var næst í átt til lögreglumannanna og hundsaði öll fyrirmæli þeirra. Báðir aðilar voru handteknir og færðir á lögreglustöð.
Er hér vafalaust vísað til atviks í Skipholti sem Vísir greindi frá fyrr í dag. Lesa má ríkulega myndskreytta frétt okkar hér:
Þá barst lögreglu tilkynningu um líkamsárás í Seljahverfi Reykjavíkur. Maðurinn var færður í fangaklefa og bíður þess að vera yfirheyrður.
Að venju gerðust einhverjir borgarar sekir um umferðarlagabrot og var unnið úr því samkvæmt venju.