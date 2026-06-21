Innlent

Lögregluaðgerð í Skip­holti

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Lögreglumenn og sérsveitarmenn eru fyrir utan húsnæðið.
Lögreglumenn og sérsveitarmenn eru fyrir utan húsnæðið.

Lögregluaðgerð stendur nú yfir í Skipholti í Reykjavík. Samkvæmt myndefni sem borist hefur fréttastofu er lögregla fyrir utan Skipholt 9. 

Samkvæmt sjónarvotti fylgist töluverður fjöldi fólks með aðgerðum lögreglu. Ekki hefur náðst í lögreglu vegna málsins. 

Fjöldi fólks fylgist með aðgerðum lögreglu.

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Lögreglumál

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