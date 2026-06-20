Innlent

Bíll við bíl að Þing­völlum og um­ferð hreyfist hægt

Elísabet Inga Sigurðardóttir og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa
Svona er bílaröðin á Þingvallaleiðinni, myndin var tekin á þriðja tímanum í dag.
Svona er bílaröðin á Þingvallaleiðinni, myndin var tekin á þriðja tímanum í dag. Vísir/Ingibjörg

Töluverð umferð er á Þingvallasvæðinu að sögn Péturs Sveinssonar, varðstjóra í umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.  Samkvæmt ábendingum til fréttastofu sem og fréttamanni á vettvangi er nú bíll við bíl að Þingvöllum. Umferð hreyfist nú hægt.  

Fréttastofa sló á þráðinn til að taka stöðu á umferðinni vegna tónlistarhátíðarinnar Bergmáls sem fram fer á Þingvöllum. Pétur segir umferð þó ganga þokkalega þrátt fyrir að margir bílar væru á ferðinni. Engin óhöpp hafi orðið í umferðinni þegar þessi frétt er skrifuð.

Hljómsveitin Kaleo spilar nú á sviðinu steinsnar frá Almannagjá. Hlusta má á tónleikana í beinni á Bylgjunni. 

Fréttamaður Sýnar er meðal þeirra sem nú eru í bílaröð. Bílaröðin hreyfist hægt og er umferðarteppa frá því fyrir Grafningsafleggjara.

Mynd frá vegfarenda.

Sumir farþegar virðast hafa ákveðið að skella sér út á meðan beðið er og njóta þannig veðurblíðunnar.

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