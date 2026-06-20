Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Elísabet Inga Sigurðardóttir og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa 20. júní 2026 14:38 Svona er bílaröðin á Þingvallaleiðinni, myndin var tekin á þriðja tímanum í dag. Vísir/Ingibjörg Töluverð umferð er á Þingvallasvæðinu að sögn Péturs Sveinssonar, varðstjóra í umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt ábendingum til fréttastofu sem og fréttamanni á vettvangi er nú bíll við bíl að Þingvöllum. Umferð hreyfist nú hægt. Fréttastofa sló á þráðinn til að taka stöðu á umferðinni vegna tónlistarhátíðarinnar Bergmáls sem fram fer á Þingvöllum. Pétur segir umferð þó ganga þokkalega þrátt fyrir að margir bílar væru á ferðinni. Engin óhöpp hafi orðið í umferðinni þegar þessi frétt er skrifuð. Hljómsveitin Kaleo spilar nú á sviðinu steinsnar frá Almannagjá. Hlusta má á tónleikana í beinni á Bylgjunni. Fréttamaður Sýnar er meðal þeirra sem nú eru í bílaröð. Bílaröðin hreyfist hægt og er umferðarteppa frá því fyrir Grafningsafleggjara. Mynd frá vegfarenda. Sumir farþegar virðast hafa ákveðið að skella sér út á meðan beðið er og njóta þannig veðurblíðunnar. Áttu mynd af bílaröðinni? Þú getur sent okkur myndir hér. Lögreglan Umferð Umferðaröryggi Þingvellir Mest lesið Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Innlent Meloni segir Trump skrökva upp á sig Erlent Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Innlent Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Innlent Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Innlent Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Innlent Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Erlent Fleiri fréttir Töluverð umferð á Þingvallasvæðinu Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Vetur í íslenskri kvikmyndagerð Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Sjá meira