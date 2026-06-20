Jensína Edda Hermannsdóttir leikskólastýra Laufásborgar er Reykvíkingur ársins 2026. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri tilkynnti valið við opnun Elliðaáa í morgun en þangað voru þær Jensína mættar eldsnemma við formlega opnun árinnar í dag.
Í tilkynningu frá borginni segir að Hildur hafi sagt við tilefnið að ánægjulegt væri að heiðra svo öflugan eldhuga og frumkvöðul í skólamálum sem sannarlega hefði snert líf margra fjölskyldna í borginni síðastliðnu tvo áratugi. Að lokinni hressingu og spjalli héldu Jensa og Hildur ásamt veiðileiðsögumanni á Breiðuna. Þar renndi Jensa fyrir laxi í boði borgarstjórans í Reykjavík og Stangveiðifélags Reykjavíkur sem hefur haft umsjón með ánum í 87 ár.
Í ár var líkt og fyrri ár óskað eftir tilnefningum um einstaklinga sem hafa með háttsemi sinni eða atferli verið til fyrirmyndar á einhvern hátt. Í tilkynningu borgarinnar segir að eftir yfirferð á tilnefningum hafi verið tekin ákvörðun um að veita Jensínu Eddu titilinn, þar hafi komið fram að Jensína, eða Jensa eins og hún er ávallt kölluð, væri þekkt fyrir framlag sitt til uppeldismála og jákvæðrar sálfræði í skólastarfi. Hún væri lausnamiðuð og starfaði af heilindum að málefnum barnanna í leikskólanum.
Jensa hafi helgað líf sitt því að standa með börnum og fjölskyldum þeirra. Á Laufásborg eru öll sem þar vinna í barnastarfi og engin eiginleg skrifstofa.
„Við erum þar sem börnin eru,“ er haft eftur Jensu, en hún hefur sjálf tekið þátt í dagskránni með börnunum síðan á síðustu öld. Jensa segir að á Laufásborg starfi samstilltur og metnaðarfullur hópur sem hafi unnið lengi saman, til dæmis starfi þar fjórir kennarar með samanlagt 100 ára starfsreynslu og mörg með tuttugu ár.
„Þetta starf er galdur og það heldur okkur á tánum. Það sem þú þarft að hafa er þinn innri styrkur og þú þarft að hafa sjálfstraust í þetta og vera vel meinandi manneskja sem trúir því að kærleikurinn sé besti leikurinn. Við erum hér á Laufásborg að lyfta og grípa hvort annað alla daga og trúum því að gleði sé fagmennska. Laufásborg starfar eftir Hjallastefnunni og í janúar á þessu ári tóku kennarar við rekstrinum og stofnað var félag sem heitir Hamingjuhöllin ehf. með vísan í það að Laufásborg er oft í daglegu tali nefnd Hamingjuhöllin,“ er haft eftir Jensu í tilkynningu.
Þar segir að það hafi komið Jensu mjög á óvart að hún hafi verið valin og sagðist varla trúa sínum eigin eyrum. Það væri henni mikill heiður að fá útnefninguna fyrir ævistarfið sitt.
„Ég er mjög þakklát á hverjum degi að hafa valið þetta í lífinu. Að vera kærleiksrík manneskja og vilja láta gott af sér leiða er lykilatriði og að standa sterk. Ég tek við þessari dýrmætu viðurkenningu fyrir hönd okkar allra sem stöndum að Laufásborg, við erum eins og ein fjölskylda,“ er haft eftir Jensu.