Alvarlegt umferðarslys varð um fjögurleytið í dag austan Víkur í Mýrdal, nálægt Höfðabrekku, þegar bifhjól og ökutæki sem kom úr gagnstæðri átt rákust saman.
Lögregla, sjúkralið og þyrla Landhelgisgæslu sinntu útkalli vegna slyssins.
Í samtali við fréttastofu staðfestir Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi að ekki hafi þurft að loka veginum heldur hafi umferð verið stýrt fram hjá slysstað. Lögregla verst allra frekari fregna af málinu.
„Eins og sakir standa er lítið sem við getum sagt meira,“ segir Einar.
Vísir birti fyrr í vikunni myndband af ökumanni bifhjóls sem lagður var í mikla hættu þegar pallbíll með stóran tengivagn kom æðandi á móti honum á öfugri akrein.
Bifhjólamaðurinn hafði samband við fréttastofu til að vekja athygli á athæfinu og hvetja ökumenn til hugsa sig betur um áður en þeir stefna sjálfum sér og öðrum í hættu.