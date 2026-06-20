Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Sigurgeir Þorkelsson skrifar 20. júní 2026 22:10 Svangir tónleikagestir þurftu að sætta sig við langar raðir. Vísir/Viktor Fréttastofu hafa bárust ábendingar frá tónleikagestum á Þingvöllum um miklar tafir á tónleikasvæðinu vegna margmennis. Vonsvikinn gestur segir sviðið of lítið, áhorfendasvæðið rúmi ekki mannfjöldann og ekki sé nægt pláss í kringum matarvagnana. Fréttastofa bar áhyggjurnar undir Jakob Frímann Magnússon, aðalskipuleggjanda hátíðarinnar. Jakob segir stemninguna á svæðinu einstaka og margar fallegar kveðjur hafa borist frá þeim sem fylgist með í beinu streymi. „Við erum í skýjunum yfir þessum viðburði eins og allir gestir. Við erum að horfa upp á eitthvað sem ekki hefur átt sér áður stað! Ég veit ekki hvað maður gæti beðið um meira, hvað varðar staðsetningu, tónlist og veður. Í fullri auðmýkt er ég afar þakklátur öllum sem hafa komið að þessum viðburði.“ Gagnrýnir skipulagningu viðburðarins Vonsvikni gesturinn, fjölskyldukona sem hugðist gera sér glaðan dag með sínum nánustu, segir skammarlegt hve lítið hátíðarsvæðið sé. „Ástandið á Þingvöllum er galið. Það er örtröð alls staðar og allt stopp.“ Verst á ástandið að vera í kringum matarvagnana. Deilt hafði verið á í aðdraganda hátíðarinnar að gestir mættu ekki hafa með sér eigin matföng, tjaldstóla og regnhlífar. Konan lýsti því þannig að veggur af fólki hafi mætt fjölskyldunni við matarvagnana. Tuttugu til þrjátíu metra raðir séu við hvern vagn og þegar fólk fái matinn í hendurnar komist það hvorki lönd né strönd. Hún hafi ekki hafa kynnst slíku ástandi áður á öðrum fjölsóttum tónlistarhátíðum. Annar gestur sem fréttastofa heyrði frá sagði fólk þurfa að bíða í allt að tvo tíma eftir mat. Jakob Frímann sagði að vissulega væru sumir matarvagnanna mjög vinsælir og fólk þyrfti að bíða í röð en kannaðist að öðru leyti ekki við áhyggjur konunnar. „Maturinn er fljótafgreiddur og þeir sem eru að bíða eftir að borða eru að sjálfsögðu að hlusta á tónlistina.“ Tónleikagestur sem Vísir heyrði frá sagði allt að tveggja tíma bið eftir mat.Vísir/Viktor Svæðið rúmi ekki fjöldann Konan segir hátíðarsvæðið ekki rúma mannfjöldann. „Það er skammarlegt hversu lítið svæðið er. Þetta er svakalegt. Það voru bara seldir allt of margir miðar.“ Aðspurð segist hún ekki vera ein á þessari skoðun heldur hafi hún heyrt mikið talað um þetta í kringum sig á matarvagnasvæðinu. Jakob Frímann segir þetta af og frá. „Þetta er hið fullkomna svæði fyrir viðburði af þessum toga. Hér sjá allir, hér njóta allir og svæðið tekur vel utan um mann með fallegu útsýni að Öxarárfossi og Almannagjá.“ Tónleikagesturinn vonsvikni segir alls ekki tryggt að allir sjái á sviðið.Vísir/Viktor Skipulag bílastæða gott Aðspurð segir konan að það hafi tekið rúmar tvær klukkustundir að keyra á Þingvelli. Hún segir skipulagið á Þingvöllum gott þegar kemur að bílastæðum það sé fjöldi gesta sem skemmi fyrir. Hún útskýrir að gestir bókuðu stæði þegar miðar voru keyptir. Henni þyki það þó að einhverju leyti falinn kostnaður ofan á auglýst miðaverð. Þá hafi fjölskyldan ekki áttað sig á því fyrr en í gær að þeim var út frá því úthlutað hvaða leið þau þyrftu að fara heim af svæðinu. Umræddri fjölskyldu var gert að keyra í átt að Selfossi og þaðan á höfuðborgarsvæðið. Konan sendi Vísi mynd af hinum mennska vegg.Innsent Konan lýsir undrun yfir því að hafa hingað til ekki rekist á neina fjölmiðlaumfjöllun um fjölmennið sem hún lýsir. „Það er svo mikið af fólki að það er ekki hægt að hreyfa sig.“ Bransinn undrandi á leiðindum landans Vísir birti í gær frétt af undrun manna innan skemmtana- og viðburðahaldsbransans á því hve leiðinlegir Íslendingar geti verið. Byggðist undrun þeirra meðal annars á fréttum þess að landsmenn væru undrandi yfir að ekki mætti koma með eigin veitingar á viðburðinn. „Stundum held ég að við Íslendingar mættum vera örlítið örlátari á hrósið. Ef einhver ákveður að leggja mánuði eða ár af vinnu, fjármunum og svefni í að skapa upplifun fyrir annað fólk, þá er fyrsta viðbragðið kannski ekki að leita að því sem má gagnrýna heldur einfaldlega að óska því góðs gengis,“ sagði Einar Bárðarson í færslu um málið. Þingvellir Kaleo Mest lesið Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Innlent Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Innlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Innlent „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Innlent Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Innlent Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Innlent Meloni segir Trump skrökva upp á sig Erlent Fleiri fréttir Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Sjá meira