Innlent

Veggur af fólki mætti svöngum tón­leika­gestum

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Svangir tónleikagestir þurftu að sætta sig við langar raðir.
Svangir tónleikagestir þurftu að sætta sig við langar raðir. Vísir/Viktor

Fréttastofu hafa bárust ábendingar frá tónleikagestum á Þingvöllum um miklar tafir á tónleikasvæðinu vegna margmennis. Vonsvikinn gestur segir sviðið of lítið, áhorfendasvæðið rúmi ekki mannfjöldann og ekki sé nægt pláss í kringum matarvagnana.

Fréttastofa bar áhyggjurnar undir Jakob Frímann Magnússon, aðalskipuleggjanda hátíðarinnar. Jakob segir stemninguna á svæðinu einstaka og margar fallegar kveðjur hafa borist frá þeim sem fylgist með í beinu streymi.

„Við erum í skýjunum yfir þessum viðburði eins og allir gestir. Við erum að horfa upp á eitthvað sem ekki hefur átt sér áður stað! Ég veit ekki hvað maður gæti beðið um meira, hvað varðar staðsetningu, tónlist og veður. Í fullri auðmýkt er ég afar þakklátur öllum sem hafa komið að þessum viðburði.“

Gagnrýnir skipulagningu viðburðarins

Vonsvikni gesturinn, fjölskyldukona sem hugðist gera sér glaðan dag með sínum nánustu, segir skammarlegt hve lítið hátíðarsvæðið sé.

„Ástandið á Þingvöllum er galið. Það er örtröð alls staðar og allt stopp.“

Verst á ástandið að vera í kringum matarvagnana. Deilt hafði verið á í aðdraganda hátíðarinnar að gestir mættu ekki hafa með sér eigin matföng, tjaldstóla og regnhlífar.

Konan lýsti því þannig að veggur af fólki hafi mætt fjölskyldunni við matarvagnana. Tuttugu til þrjátíu metra raðir séu við hvern vagn og þegar fólk fái matinn í hendurnar komist það hvorki lönd né strönd. Hún hafi ekki hafa kynnst slíku ástandi áður á öðrum fjölsóttum tónlistarhátíðum. Annar gestur sem fréttastofa heyrði frá sagði fólk þurfa að bíða í allt að tvo tíma eftir mat.

Jakob Frímann sagði að vissulega væru sumir matarvagnanna mjög vinsælir og fólk þyrfti að bíða í röð en kannaðist að öðru leyti ekki við áhyggjur konunnar.

„Maturinn er fljótafgreiddur og þeir sem eru að bíða eftir að borða eru að sjálfsögðu að hlusta á tónlistina.“

Tónleikagestur sem Vísir heyrði frá sagði allt að tveggja tíma bið eftir mat.Vísir/Viktor

Svæðið rúmi ekki fjöldann

Konan segir hátíðarsvæðið ekki rúma mannfjöldann.

„Það er skammarlegt hversu lítið svæðið er. Þetta er svakalegt. Það voru bara seldir allt of margir miðar.“

Aðspurð segist hún ekki vera ein á þessari skoðun heldur hafi hún heyrt mikið talað um þetta í kringum sig á matarvagnasvæðinu.

Jakob Frímann segir þetta af og frá.

„Þetta er hið fullkomna svæði fyrir viðburði af þessum toga. Hér sjá allir, hér njóta allir og svæðið tekur vel utan um mann með fallegu útsýni að Öxarárfossi og Almannagjá.“

Tónleikagesturinn vonsvikni segir alls ekki tryggt að allir sjái á sviðið.Vísir/Viktor

Skipulag bílastæða gott

Aðspurð segir konan að það hafi tekið rúmar tvær klukkustundir að keyra á Þingvelli. Hún segir skipulagið á Þingvöllum gott þegar kemur að bílastæðum það sé fjöldi gesta sem skemmi fyrir.

Hún útskýrir að gestir bókuðu stæði þegar miðar voru keyptir. Henni þyki það þó að einhverju leyti falinn kostnaður ofan á auglýst miðaverð. Þá hafi fjölskyldan ekki áttað sig á því fyrr en í gær að þeim var út frá því úthlutað hvaða leið þau þyrftu að fara heim af svæðinu. Umræddri fjölskyldu var gert að keyra í átt að Selfossi og þaðan á höfuðborgarsvæðið.

Konan sendi Vísi mynd af hinum mennska vegg.Innsent

Konan lýsir undrun yfir því að hafa hingað til ekki rekist á neina fjölmiðlaumfjöllun um fjölmennið sem hún lýsir.

„Það er svo mikið af fólki að það er ekki hægt að hreyfa sig.“

Bransinn undrandi á leiðindum landans

Vísir birti í gær frétt af undrun manna innan skemmtana- og viðburðahaldsbransans á því hve leiðinlegir Íslendingar geti verið. Byggðist undrun þeirra meðal annars á fréttum þess að landsmenn væru undrandi yfir að ekki mætti koma með eigin veitingar á viðburðinn.

„Stundum held ég að við Íslendingar mættum vera örlítið örlátari á hrósið. Ef einhver ákveður að leggja mánuði eða ár af vinnu, fjármunum og svefni í að skapa upplifun fyrir annað fólk, þá er fyrsta viðbragðið kannski ekki að leita að því sem má gagnrýna heldur einfaldlega að óska því góðs gengis,“ sagði Einar Bárðarson í færslu um málið.

Þingvellir Kaleo

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