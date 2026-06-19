Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Tómas Arnar Þorláksson skrifar 19. júní 2026 21:01 Jökull Júlíusson, söngvari Kaleo, og Bubbi Morthens, söngvari og skáld. vísir/bjarni/vilhelm Allt er að verða tilbúið fyrir stórtónleika Kaleo sem fara fram á morgun. Meðlimir Kaleo hvetja gesti til að skemmta sér fallega og skora á Bubba Morthens að taka sér pásu frá laxveiði til að kíkja á hátíðina. Á Þingvöllum í dag var lokahönd lögð á undirbúning fyrir stórtónleika Kaleo og félaga undir yfirskriftinni Bergmál. Reiknað er með að túnið steinsnar frá Almannagjá fyllist af tuttugu þúsund tónleikagestum á morgun. Svipmyndir frá deginum og tónleikasvæðið má berja augum í spilaranum hér að neðan. „Það er mjög gaman að koma á Þingvelli núna. Það er rosa gaman að koma og sjá umgjörðina. Þannig já maður fær fiðringinn,“ segir Jökull Júlíusson, söngvari Kaelo. „Mér finnst þetta hálf óraunverulegt. Þetta er búið að vera hugmynd lengi og það er búin að vera mikil vinna að koma þessu á. Þetta er alveg sturlað,“ segir Davíð Antonsson, trommari Kaleo. „Eitthvað mjög rómantískt við það“ Fyrirhöfnin er þó nokkur og er búið að flytja tækjabúnað og annað í tonnatali á Þingvelli. Til að mynda er búið að koma fyrir stærðarinnar tjöldum og þá eru þar kamrar í tuga- ef ekki hundraðatali. Þá verður komið fyrir öðru sviði hjá gamla Valhallarplaninu þar sem fjölskyldudagskrá hátíðarinnar mun fara fram en ekki þarf að greiða aðgangseyri til að njóta tónlistarinnar þar. „Við erum að smala Íslendingum saman aftur og búa til minningar á Þingvöllum. Það er eitthvað mjög rómantískt við það,“ segir Jökull. Eins og frægt er héldu Kaleo tónleika í Vaglaskógi á Norðurlandi síðasta sumar með góðum árangri. Núna taka þeir stökk fram á við með tónleikum á Þingvöllum. Spurðir hvort það sé hægt að toppa tónleikana í ár eða hvort þeir verði toppaðir segir Jökull: „Nei, þetta er svona einn stærsti draumur sem maður er búinn að eiga lengi. Þessar sumarnætur og þetta tímabil er náttúrulega þannig að maður getur ekki beðið um meira.“ Endursalan leiðinleg en lítið hægt að gera Borið hefur á því að miðar hafi farið í endursölu á Facebook og gagnrýndu sumir miðahafar að ekki mætti taka með stóla og regnhlífar. „Þetta er leiðinlegt, þessi endursala, en það er voða lítið sem við getum gert í því. Auðvitað erum við alls ekkert hrifnir af því en nei nei okkur hlakkar til. Það eru allir mjög spenntir að koma. Mikið af okkar fólki og mikið af útlendingum líka, vinum okkar,“ segir Jökull. Og fyrir þá sem höfðu áhyggjur af því að ekki mætti taka með tjaldstóla er búið að koma fyrir aðstöðu á tónleikasvæðinu til að fá sér sæti. „Þetta verður bara eins og risaættarmót og það er nóg sætapláss fyrir alla. Það eru bara reglur frá lögreglunni af öryggisástæðum sem við náttúrulega fylgjum bara en það verður alveg nóg um sæti. Fólk getur alveg sest,“ segir Davíð. Jökull ítrekar að um stórt svæði sé að ræða og tekur fram að samgöngurnar séu góðar. Hann er fullviss um að það verði enginn troðningur á morgun. Hann hvetur fólk til að skemmta sér fallega og vonast til að fólk komi með börnin sín. „Þetta fór mjög fallega fram í fyrra og við vonum að það verði raunin í ár,“ segir hann. Meiri pressa að spila fyrir framan Íslendinga Kaleo hefur spilað á sumum stærstu tónleikastöðum heims fyrir framan mörg þúsund manns. Jökull og Davíð segja það þó engu líkt að spila fyrir framan Íslendinga. „Að sjálfsögðu. Auðvitað er það þannig að ef það gerir enginn neitt þá gerist ekki neitt. Það hefur verið smá hræðsla á Íslandi við að búa til einhverja viðburði. Okkur langar náttúrulega að gera eitthvað einstakt og erum í stöðu til þess. Svo við erum að nýta okkur það. Það er mjög gaman að fá þessa listamenn til liðs við okkur,“ segir Jökull. „Mér finnst alveg töluvert öðruvísi að spila hér heima. Þegar maður þekkir alla í salnum þá er þetta öðruvísi tilfinning. Aðeins meiri pressa.“ Gæti þetta orðið árlegur viðburður? „Ég held að þú verðir að tala við lögregluna á Selfossi um það. Ég hef eiginlega ekkert um það að segja. Við lítum allavega björtum augum á að þetta verði eitthvað mjög einstakt.“ Ýmsir aðrir tónlistarmenn koma einnig fram en þar á meðal er Jakob Frímann ásamt Stuðmönnum. „Þetta er helgur blettur sem þjóðinni þykir afar vænt um og við göngum fallega um og skiljum vel við og síðan tökum við vonandi í framhaldinu ákvörðun um hvernig Þingvelli við viljum sjá til frambúðar,“ segir Jakob. Afmæli og ættarmót og Bubbi velkominn Í raun er um tíu ára afmæli plötunnar AB að ræða en hún sló í gegn bæði innan sem utan landsteinanna. „Þetta er einstakur viðburður fyrir okkur. Að fá að vera hérna í eigin þjóðgarði er magnað,“ segir Jökull. „Ég held að það megi búast við huggulegum fýling hérna á milli hljómsveita. Það er alveg von á því að einhverjir hoppi upp á svið með hinum og þessum,“ segir Davíð. Spurðir hvort það megi vænta einhverra leynigesta við þetta tilefni segja þeir: „Leynigestir eru allavega velkomnir ef einhver vill kíkja,“ segir Jökull. „Ef Bubbi er að horfa,“ segir Davíð kíminn og blikkar. „Ég er búinn að bjóða Bubba en hann er svo mikið í laxveiði núna en hann er allavega mjög velkominn að kíkja,“ bætir Jökull við brosandi. Kaleo Þingvellir Bláskógabyggð Tónleikar á Íslandi Tónlist Menning Tengdar fréttir Mannanafnanefnd: Nú má heita Kaleo Hamína, Sky og Kaleo eru meðal þeirra nafna sem Mannanafnanefnd samþykkti á fundi sínum í vikunni. 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