„Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Agnar Már Másson skrifar 21. júní 2026 09:13 Margmenni var á Þingvöllum í gær. Vísir/Viktor Freyr „Þetta gekk í rauninni allt saman mjög vel í öllum aðalatriðum,“ segir Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, um tónlistarhátíðina Bergmál á Þingvöllum sem haldin var í gær. Miklar umferðartafir urðu engu að síður í kringum hátíðina, en við því var að búast að sögn lögreglu. „Umferðin frá gekk greiðlega — gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf, en það var hreyfing alltaf,“ bætir lögregluþjónninn við í samtali við Vísi. Við upphaf tónleikanna myndaðist löng bílaröð frá Grafningsafleggjara að Þingvöllum og gekk umferðin fremur hægt fyrir sig en lögreglan segir við því að búast þegar tuttugu þúsund manns leggja leið sína að Þingvöllum öll á sama tíma. Sumir farþegar virðast hafa ákveðið að skella sér út á meðan beðið er og njóta þannig veðurblíðunnar. Að hátíðinni lokinni myndaðist sömuleiðis nokkurt umferðaröngþveiti á bílastæðinu og var sömuleiðis lítil hreyfing af svæðinu. Á myndskeiði sem tekið var um klukkan eitt frá bílastæðinu að Brúsastöðum mátti sjá fjölda ökumanna eiga í erfiðum með að koma sér út vegna umferðarstíflu. „Það var í rauninni bara eins og við var að búast þegar margir vilja fara á sama tíma. Það bara gengur ekki. Og við vissum að það yrðu einhverjar tafir.“ En miðað við fjölda gesta og fjölda ökutækja er lögreglan almennt ánægð með hvernig greiddist úr þeirri umferð. Spurður hvort lögreglan hafi þurft að sinna einhverjum fleiri málum sem komu upp, svo sem slagsmálum, segir hann að vitaskuld hafi nokkur slík mál komið upp en að engin þeirra séu í frásögur færandi. „Það voru í rauninni engin mál sem komu upp sem tekur því að tala um. Það voru auðvitað afskipti eins og eðlilegt er í tuttugu þúsund manna hópi, en bara svona minniháttar í sjálfu sér.“ Hann segir að hátt í hundrað lögreglumenn hafi komið að verkefninu, þar á meðal í gæslu á svæðinu, í gæslu á bílastæðunum og við umferðarstýringu inn og út af svæðinu. „Það er svona upp úr miðnætti sem umferðin toppar, þá var hún hvað þéttust. Svo var hún í rauninni jöfn og þétt fram á þriðja tímann þegar í rauninni síðustu bílar voru að fara.“ Þingvellir Tónleikar á Íslandi Mest lesið Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent Hafði fé af mótsgesti Innlent Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Innlent Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Erlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Innlent HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Innlent „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Innlent „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Innlent Fleiri fréttir Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Sjá meira