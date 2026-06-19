Innlent

„Ég hef verið kölluð þing­maður dauðans“

Agnar Már Másson skrifar
Bryndís Haraldsdóttir fékk mál sitt samþykkt í áttundu tilraun.
Bryndís Haraldsdóttir fékk mál sitt samþykkt í áttundu tilraun. Sýn

Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hefur átta sinnum lagt fram frumvarp að lögum sem fela í sér að dreifing ösku verði gerð frjáls. Það var svo loks samþykkt á þingfundi í dag. 

„Ég hef verið kölluð þrautseigjan hér á þinginu hvað þetta mál varðar,“ segir Bryndís í kvöldfréttum Sýnar en hún segist ánægð með þann stuðning sem frumvarpið hlaut á þinginu.

Þetta þýðir að nú megi verða við hinstu ósk ættingja ef þeir vilja láta dreifa ösku sinni að sér látnum.

„Ríkið þarf ekki að vera alltumlykjandi og hafa skoðun á öllu. Þannig að þetta er svona frelsismál, út fyrir líf og dauða.“

Þetta sé töluverð breyting frá fyrri lögum þar sem áður þurfti að sækja leyfi til sýslumanns til þess að dreifa ösku og þá mátti aðeins dreifa öskunni í haf og á hálendi. Nú megi dreifa ösku úti í garði og þess vegna á Laugaveginum.

En áfram gakk. Bryndís boðar nú annað frumvarp er varðar dauðann en í þetta skipti snýst það um dánaraðstoð.

„Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans, þetta var ein af þessum tillögum. Næsta tillaga snýr að dánaraðstoð. Ég hef líka lagt það fram síðustu ár sem ég hef verið á þingi. Það bíður bara næsta vetrar að halda áfram með það mál.“

Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn

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