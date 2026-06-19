„Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Agnar Már Másson skrifar 19. júní 2026 20:11 Bryndís Haraldsdóttir fékk mál sitt samþykkt í áttundu tilraun. Sýn Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hefur átta sinnum lagt fram frumvarp að lögum sem fela í sér að dreifing ösku verði gerð frjáls. Það var svo loks samþykkt á þingfundi í dag. „Ég hef verið kölluð þrautseigjan hér á þinginu hvað þetta mál varðar,“ segir Bryndís í kvöldfréttum Sýnar en hún segist ánægð með þann stuðning sem frumvarpið hlaut á þinginu. Þetta þýðir að nú megi verða við hinstu ósk ættingja ef þeir vilja láta dreifa ösku sinni að sér látnum. „Ríkið þarf ekki að vera alltumlykjandi og hafa skoðun á öllu. Þannig að þetta er svona frelsismál, út fyrir líf og dauða.“ Þetta sé töluverð breyting frá fyrri lögum þar sem áður þurfti að sækja leyfi til sýslumanns til þess að dreifa ösku og þá mátti aðeins dreifa öskunni í haf og á hálendi. Nú megi dreifa ösku úti í garði og þess vegna á Laugaveginum. En áfram gakk. Bryndís boðar nú annað frumvarp er varðar dauðann en í þetta skipti snýst það um dánaraðstoð. „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans, þetta var ein af þessum tillögum. Næsta tillaga snýr að dánaraðstoð. Ég hef líka lagt það fram síðustu ár sem ég hef verið á þingi. Það bíður bara næsta vetrar að halda áfram með það mál.“ Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Innlent Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Innlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent „Það verða engir konungar“ Erlent Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Innlent Fleiri fréttir „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Vetur í íslenskri kvikmyndagerð Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Hvalavinurinn í tunnunni og Kaleo undirbýr Þingvallakonsert Inga ræddi við fulltrúa Tiktok um að hækka aldursmörk Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Tveir á slysadeild eftir eld í Jörfabakka Stefna á að ljúka þingi í dag Loka Reykjanesbraut við Kaplakrika í kvöld Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Sjá meira