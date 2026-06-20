Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 20. júní 2026 14:16 Á Siglufirði hafa mælst 103 mm af úrkomu á síðustu 48 klukkustundum. vísir/vilhelm Lögreglan á Norðurlandi vestra segir aukna hættu á skriðum og grjóthruni, meðal annars í Almenningum, vegna mikillar úrkomu síðustu daga. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Þar segir að á Siglufirði hafi mælst töluverð rigning og búist við áframhaldandi úrkomu fram á kvöld. Jarðvegur sé víða orðin mjög mettaður og því geti jarðvegsskriður, aurskriður og grjóthrun orðið í bröttum hlíðum. „Sýnið aðgát á ferðum ykkar, dveljið ekki undir giljum og bröttum hlíðum að óþörfu og verið vakandi fyrir breytingum í umhverfinu,“ segir í tilkynningu. Lögreglan Mest lesið Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Innlent Meloni segir Trump skrökva upp á sig Erlent Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Innlent Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Innlent Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Innlent Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Innlent Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Erlent Fleiri fréttir Töluverð umferð á Þingvallasvæðinu Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Vetur í íslenskri kvikmyndagerð Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Sjá meira