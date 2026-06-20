Innlent

Aukin hætta á skriðum og grjót­hruni

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Á Siglufirði hafa mælst 103 mm af úrkomu á síðustu 48 klukkustundum.
Á Siglufirði hafa mælst 103 mm af úrkomu á síðustu 48 klukkustundum. vísir/vilhelm

Lögreglan á Norðurlandi vestra segir aukna hættu á skriðum og grjóthruni, meðal annars í Almenningum, vegna mikillar úrkomu síðustu daga. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Þar segir að á Siglufirði hafi mælst töluverð rigning og búist við áframhaldandi úrkomu fram á kvöld.

Jarðvegur sé víða orðin mjög mettaður og því geti jarðvegsskriður, aurskriður og grjóthrun orðið í bröttum hlíðum.

„Sýnið aðgát á ferðum ykkar, dveljið ekki undir giljum og bröttum hlíðum að óþörfu og verið vakandi fyrir breytingum í umhverfinu,“ segir í tilkynningu.

Lögreglan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið