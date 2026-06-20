Innlent

Mikið tjón eftir eld á Klappar­stíg

Agnar Már Másson skrifar
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út vegna eldsins.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út vegna eldsins. Vísir/Vilhelm

Mikið tjón er á íbúð við Klapparstíg eftir að eldur kom þar upp í morgun, að sögn slökkviliðs. Einn var fluttur með sjúkrabíl til athugunar.

Eldurinn kom upp á þriðju hæð í íbúðahúsnæði við Klapparstíg, að sögn slökkviliðs.

„Það er alveg talsvert tjón,“ segir Björn Ingi Guðjónsson, aðstoðarvarðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.

Hann segir að einn hafi verið fluttur með sjúkrabíl til athugunar.

Hann segir að útkallið hafi borist rétt upp úr klukkan 6. 

Allar stöðvar slökkviliðs hafi verið ræstar út en vel hafi gengið að slökkva eldinn. Hann bætir við að reykræstingarvinna sé hafin.

Frekari upplýsingar liggi ekki fyrir að svo stöddu.

Reykjavík Slökkvilið

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið