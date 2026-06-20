Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Agnar Már Másson skrifar 20. júní 2026 07:29 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út vegna eldsins. Vísir/Vilhelm Mikið tjón er á íbúð við Klapparstíg eftir að eldur kom þar upp í morgun, að sögn slökkviliðs. Einn var fluttur með sjúkrabíl til athugunar. Eldurinn kom upp á þriðju hæð í íbúðahúsnæði við Klapparstíg, að sögn slökkviliðs. „Það er alveg talsvert tjón,“ segir Björn Ingi Guðjónsson, aðstoðarvarðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu. Hann segir að einn hafi verið fluttur með sjúkrabíl til athugunar. Veistu meira um málið? Áttu myndir frá brunanum eða störfum slökkviliðs? Við tökum við ábendingum hér. Hann segir að útkallið hafi borist rétt upp úr klukkan 6. Allar stöðvar slökkviliðs hafi verið ræstar út en vel hafi gengið að slökkva eldinn. Hann bætir við að reykræstingarvinna sé hafin. Frekari upplýsingar liggi ekki fyrir að svo stöddu. Reykjavík Slökkvilið Mest lesið Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Innlent Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Erlent Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Innlent Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Innlent „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Klórför eins og þegar fólk „reynir að losa sig úr kyrkingunni“ Innlent Fleiri fréttir Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Vetur í íslenskri kvikmyndagerð Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Hvalavinurinn í tunnunni og Kaleo undirbýr Þingvallakonsert Inga ræddi við fulltrúa Tiktok um að hækka aldursmörk Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Dómur burðardýrs mildaður Starmer ætlar ekki að láta í minni pokann fyrir Burnham strax Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Ólafur Þ. Harðarson sakaður um fánaslugs „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Tveir á slysadeild eftir eld í Jörfabakka Sjá meira