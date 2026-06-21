Innlent

Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skip­holti

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Kona var leidd í járnum út úr húsnæðinu. Rauðir blettir voru á peysunni hennar.
Kona var leidd í járnum út úr húsnæðinu. Rauðir blettir voru á peysunni hennar. Vísir/Viktor Freyr

Maður og kona voru leidd út í járnum í lögregluaðgerð í Skipholti í Reykjavík rétt eftir hádegi í dag en þau höfðu brotist inn í listagallerí sem er þar til húsa. Fjöldi lögreglumanna sem og sérsveitarmanna voru á vettvangi.

Samkvæmt sjónarvotti fylgist töluverður fjöldi fólks með aðgerðum lögreglu við vettvang að Skipholti 9. Þar sást maður dreginn út af sérsveitarmönnum og kona sem leidd var út í járnum. Þá virðast vera rauðir blettir á hettupeysu sem hún var klædd í. 

Skúli Jónsson aðstoðaryfirlögregluþjónn segir í samtali við Vísi að lögreglu hafi klukkan 12:08 borist tilkynning um að brotist hefði verið inn í húsnæðið. Einn bíll í næstu götu hafi verið fyrstur á vettvang.

„Tilkynningin er með þeim hætti að það fara þarna fleiri auk sérsveitar sem er alltaf á vakt. Þarna höfðu karl og kona á fertugsaldri brotist inn, þau brutu rúðuna í útidyrahurðinni til að komast inn.“

Konan hafi þannig skorið sig við innbrotið sem útskýri hvers vegna blóðblettir voru á fötum hennar. Skúli segir manninn hafa verið í annarlegu ástandi, um óreglu fóllk sé að ræða með langan brotaferil að baki. Þau hafi bæði verið færð í fangageymslu og verði yfirheyrð síðar í dag.

Vígbúnir sérsveitarmenn draga mann út úr húsnæðinu.Vísir/Viktor Freyr

Lögregla og sérsveit eru við aðgerðir í Skipholti.Vísir/Viktor Freyr

Fjöldi lögreglumanna kom að aðgerðinni.Vísir/Viktor Freyr

Svo virðist sem húsgögn hafi staðið í vegi fyrir hurðinni.Vísir/Viktor Freyr

Lögreglumenn og sérsveitarmenn eru fyrir utan húsnæðið.

Frá Skipholti á þrettánda tímanum í dag.Vísir/Viktor Freyr

Um er að ræða húsnæði að Skipholti 9 þar sem listagalleríiið Art Ak.Vísir/Viktor Freyr

Fréttin var uppfærð eftir að náðist í lögreglu. 

Lögreglumál Reykjavík

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