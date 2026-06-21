Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 21. júní 2026 12:21 Kona var leidd í járnum út úr húsnæðinu. Rauðir blettir voru á peysunni hennar. Vísir/Viktor Freyr Maður og kona voru leidd út í járnum í lögregluaðgerð í Skipholti í Reykjavík rétt eftir hádegi í dag en þau höfðu brotist inn í listagallerí sem er þar til húsa. Fjöldi lögreglumanna sem og sérsveitarmanna voru á vettvangi. Samkvæmt sjónarvotti fylgist töluverður fjöldi fólks með aðgerðum lögreglu við vettvang að Skipholti 9. Þar sást maður dreginn út af sérsveitarmönnum og kona sem leidd var út í járnum. Þá virðast vera rauðir blettir á hettupeysu sem hún var klædd í. Skúli Jónsson aðstoðaryfirlögregluþjónn segir í samtali við Vísi að lögreglu hafi klukkan 12:08 borist tilkynning um að brotist hefði verið inn í húsnæðið. Einn bíll í næstu götu hafi verið fyrstur á vettvang. „Tilkynningin er með þeim hætti að það fara þarna fleiri auk sérsveitar sem er alltaf á vakt. Þarna höfðu karl og kona á fertugsaldri brotist inn, þau brutu rúðuna í útidyrahurðinni til að komast inn.“ Konan hafi þannig skorið sig við innbrotið sem útskýri hvers vegna blóðblettir voru á fötum hennar. Skúli segir manninn hafa verið í annarlegu ástandi, um óreglu fóllk sé að ræða með langan brotaferil að baki. Þau hafi bæði verið færð í fangageymslu og verði yfirheyrð síðar í dag. Vígbúnir sérsveitarmenn draga mann út úr húsnæðinu.Vísir/Viktor Freyr Lögregla og sérsveit eru við aðgerðir í Skipholti.Vísir/Viktor Freyr Fjöldi lögreglumanna kom að aðgerðinni.Vísir/Viktor Freyr Svo virðist sem húsgögn hafi staðið í vegi fyrir hurðinni.Vísir/Viktor Freyr Lögreglumenn og sérsveitarmenn eru fyrir utan húsnæðið. Frá Skipholti á þrettánda tímanum í dag.Vísir/Viktor Freyr Um er að ræða húsnæði að Skipholti 9 þar sem listagalleríiið Art Ak.Vísir/Viktor Freyr Fréttin var uppfærð eftir að náðist í lögreglu. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Innlent „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Innlent Hafði fé af mótsgesti Innlent Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Innlent Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl Innlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Erlent Fleiri fréttir Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Sjá meira