Innlent

Hafði fé af mótsgesti

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Mótið fer fram á Jaðarsbökkum á Akranesi.
Mótið fer fram á Jaðarsbökkum á Akranesi. Vísir/Anton

Maður sem í dag var staddur á mótsvæði Norðurálsmótsins á Akranesi í dag gekk sannarlega ekki til góðs. Maðurinn sagðist safna áheitum fyrir góðgerðarfélag og ginnti gest til að greiða í posa.

Mótsgesturinn óheppni var rukkaður um umtalsverða fjárhæð í erlendri mynt. Vísir greindi í vikunni frá ferðum manns í Árbænum sem lék slíkt hið sama eftir og hafði meðal annars umtalsverðar fjárhæðir af eldri hjónum. Þóttist hann rukka tvö þúsund krónur íslenskar en rukkaði í raun um tvö þúsund evrur.

Mótsstjórn segir málið þegar hafa verið tilkynnt til lögreglu. Mótsgestir eru hvattir til að vera á varðbergi og láta orðið berast áfram. Hafi einhver orðið var við slíka háttsemi skuli sá hinn sami gefa sig fram við lögreglu.

Vísi barst í dag ábending um mann á bílastæðinu við Húsgagnahöllina á Höfða sem safnaði framlögum fyrir menningarsamtök. Samkvæmt ábendingunni talaði maðurinn ekki íslensku en bar klemmuspjald með íslenskum texta. Ástæða virðist vera fyrir landsmenn að vera á varðbergi. 

Lögreglumál Akranes

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