Hafði fé af mótsgesti Sigurgeir Þorkelsson skrifar 20. júní 2026 23:12 Mótið fer fram á Jaðarsbökkum á Akranesi. Vísir/Anton Maður sem í dag var staddur á mótsvæði Norðurálsmótsins á Akranesi í dag gekk sannarlega ekki til góðs. Maðurinn sagðist safna áheitum fyrir góðgerðarfélag og ginnti gest til að greiða í posa. Mótsgesturinn óheppni var rukkaður um umtalsverða fjárhæð í erlendri mynt. Vísir greindi í vikunni frá ferðum manns í Árbænum sem lék slíkt hið sama eftir og hafði meðal annars umtalsverðar fjárhæðir af eldri hjónum. Þóttist hann rukka tvö þúsund krónur íslenskar en rukkaði í raun um tvö þúsund evrur. Mótsstjórn segir málið þegar hafa verið tilkynnt til lögreglu. Mótsgestir eru hvattir til að vera á varðbergi og láta orðið berast áfram. Hafi einhver orðið var við slíka háttsemi skuli sá hinn sami gefa sig fram við lögreglu. Vísi barst í dag ábending um mann á bílastæðinu við Húsgagnahöllina á Höfða sem safnaði framlögum fyrir menningarsamtök. Samkvæmt ábendingunni talaði maðurinn ekki íslensku en bar klemmuspjald með íslenskum texta. Ástæða virðist vera fyrir landsmenn að vera á varðbergi. Lögreglumál Akranes Mest lesið Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Innlent Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Innlent Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Innlent Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Fleiri fréttir Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Sjá meira