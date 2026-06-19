Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 19. júní 2026 19:40 Jenný Valberg er teymisstýra hjá Bjarkarhlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Vísir/Ívar Fannar Reykjavík er að verða „Mekka“ vændisiðnaðar að sögn teymisstýru Bjarkarhlíðar. Í síðustu viku voru nokkrir handteknir á höfuðborgarsvæðinu vegna gruns um kaup á vændi. Grunur er uppi um að hópur kínverskra kvenna hafi verið gerður út. Fréttastofa greindi frá því í dag að nokkrir hefðu verið handteknir í rassíu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku en þetta mál er eitt fjölmargra sem lögregla hefur rannsakað í vetur. Jenný Kristín Valberg teymisstýra hjá Bjarkarhlíð slær því föstu að fjöldi þolenda vændismansals hér á landi sé mun meiri en fólk almennt gerir sér grein fyrir. „Lögreglan fylgist auðvitað vel með þessum auglýsingasíðum þar sem er verið að auglýsa vændi. Hún hefur sagt frá því og við vitum að það er gríðarlega mikið framboð og eftirspurn á Íslandi, miðað við höfðatölu þá erum við, því miður, að verða heimsmeistarar í framboði á vændi.“ Í ársskýrslu Bjarkarhlíðar kemur fram að 44 mansalsþolendur hafi fengið þjónustu hjá Bjarkarhlíð í fyrra. „En í rauninni hefðu tölurnar kannski átt að vera 444 því mansalsþolendur eru miklu, miklu fleiri en 44. Við erum bara að sjá rétt toppinn á ísjakanum. Við erum ekki að ná til þessara aðila. Þetta eru þeir þolendur sem eru í viðkvæmustu stöðunni.“ Þeir leiti sér síður aðstoðar en aðrir brotaþolar því skipulagðir glæpahópar séu gjarnan búnir að innvikla þá í glæpsamlegt athæfi og noti það gegn þeim.„Þetta eru einstaklingar sem eru látnir bera fíkniefni til landsins og jafnvel látnir stunda þjófnað. Þeir vita ekkert endilega að vændi er ekki refsivert á Íslandi en það er búið að gefa þeim rangar og misvísandi upplýsingar um það.“ Þolendurnir séu margir hverjir búnir að vera í viðkvæmri stöðu til lengri tíma og þekki ekki vel inn á reglur samfélagsins og viti ekki af þeim björgum sem þeim standa til boða. Dýrmæt þekking orðið til í málaflokknum Starfsfólk Bjarkarhlíðar hefur náð að byggja upp dýrmæta þekkingu á málaflokknum og innsýn í skuggalegan veruleika.„Þolendur vændismansals eru að verða fyrir miklu ofbeldi og við sjáum það líka að þessi skipulagða brotastarfsemi sem er í kringum þetta að það er verið að bóka á marga þolendur mjög þétt. Líkami konu er ekki byggður fyrir svona mikið álag fyrir utan auðvitað það að vera lokuð inni í herbergi með einstaklingi… maður veit að um leið og það er komin einhver greiðsla þá eru öll mörk farin.“ Hún biðlar til almennings um að vera vakandi fyrir vísbendingum um vændismansal.„Það er ekkert eðlilegt við að það sé karlmaður að banka á dyr á klukkutíma fresti, alltaf mismunandi karlmenn. Þetta [vændismansal og vændiskaup] er bara hérna í Reykjavík. Staðan er bara sú að við erum, því miður, að verða mekka vændisiðnaðar.“ Tryggja samfellu í þjónustu við þolendur mansals með samningi Ráðherra dómsmála og ráðherra félags- og húsnæðismála undirrituðu í dag samning við Bjarkarhlíð um að sinna áfram verkefnum tengdum mansali. Samningurinn er til fjögurra ára og felur í sér skuldbindingu upp á sextíu milljónir. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, kveðst munu taka mál sem þessi föstum tökum. „Mér finnst ekki ganga – og ég ætla að leyfa mér að segja það þennan dag sem við erum að tala saman á, kvenréttindadeginum - að Reykjavík sé borg sem sé þekkt fyrir það að hér grasseri vændisstarfsemi. Allt fólk veit hver tengslin eru milli vændis og mansals, öll stjórnvöld sem taka því verkefni alvarlega að berjast gegn ofbeldi gegn konum verða að horfa á þessi tengsl og fara í aðgerðir gegn mansali.“ Þorbjörg segir að reynslan í málaflokknum sýni að herða þurfi lög og reglur. „Að vera með opnustu reglurnar og minnsta eftirlitið skilar sannarlega ekki bestu niðurstöðunni fyrir þá sem eru í veikri stöðu og vændismálin og vinnumansalsmálin sem nú eru líka orðin allnokkur hjá lögreglu segja okkur þetta. Við ætlum ekki að líta undan, ég verð með frumvarp í haust sem ég legg fyrir þingið þar sem við þyngjum refsingar fyrir vændiskaup, þá náum við þessum málum betur upp á yfirborðið,” segir dómsmálaráðherra. Vændi Mansal Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Nokkrir voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í síðustu viku vegna gruns um kaup á vændi. 19. júní 2026 12:49 „Við erum með lengri óskalista heldur en þetta“ „Við erum með lengri óskalista heldur en þetta, því það þarf svo margþættar aðgerðir til að vinna gegn kynbundnu ofbeldi. Forvarnir eru lykilorðið. Síðan hefði ég viljað sjá skrifað í þessar áætlanir, samráð við félagasamtök, þar sem þekkingin liggur.“ 30. apríl 2026 22:44 „Konur upplifa ekki öryggi í íslensku samfélagi“ Dómsmálaráðherra kynnti í morgun landsáætlun gegn kynbundnu ofbeldi gagnvart konum. 25 aðgerðir voru boðaðar en þar á meðal er þynging refsingar fyrir vændiskaupendur með frumvarpi í haust. 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