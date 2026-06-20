Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Sigurgeir Þorkelsson skrifar 20. júní 2026 18:14 Ekki er vitað hvort maður hafði tekið rafhlaupahjólið á leigu eða hvort hann notaði eigin hjól við verknaðinn. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu skoðar mál manns sem ónáðaði hlaupakonur miðsvæðis í Reykjavík í dag. Maðurinn kom aðvífandi á rafskútu og ýmist kleip í eða sló á rass þeirra. Þá var maður í Kópavogi bitinn af hundi. Lögreglu er ekki kunnugt um ástand mannsins og stendur rannsókn máls yfir. Þá sauð upp úr í fjölskylduerjum í póstnúmeri 113, sem inniheldur Úlfarsárdal og Grafarholt, og þurfti að kalla til lögreglu. Í skýrslu lögreglu yfir verkefni dagsins í dag kemur fram að þrír séu nú vistaðir í fangageymslu. Þeirra á meðal er maður sem réðst að fólki í miðbæ Reykjavíkur. Til sjúkrabifreiðar var kallað en lögregla hefur ekki frekari upplýsingar um líðan þeirra sem á var ráðist. Veist þú meira um málið? Við tökum á móti ábendingum af öllu tagi á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Lögreglumál Rafhlaupahjól Mest lesið Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Innlent Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Innlent Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Innlent Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Innlent Meloni segir Trump skrökva upp á sig Erlent Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Innlent Fleiri fréttir Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Umferðarslys austan við Vík Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Vetur í íslenskri kvikmyndagerð Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Sjá meira