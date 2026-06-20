Innlent

Maður á rafskútu rass­skellti hlaupakonur

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Ekki er vitað hvort maður hafði tekið rafhlaupahjólið á leigu eða hvort hann notaði eigin hjól við verknaðinn.
Ekki er vitað hvort maður hafði tekið rafhlaupahjólið á leigu eða hvort hann notaði eigin hjól við verknaðinn. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu skoðar mál manns sem ónáðaði hlaupakonur miðsvæðis í Reykjavík í dag. Maðurinn kom aðvífandi á rafskútu og ýmist kleip í eða sló á rass þeirra.

Þá var maður í Kópavogi bitinn af hundi. Lögreglu er ekki kunnugt um ástand mannsins og stendur rannsókn máls yfir.

Þá sauð upp úr í fjölskylduerjum í póstnúmeri 113, sem inniheldur Úlfarsárdal og Grafarholt, og þurfti að kalla til lögreglu.

Í skýrslu lögreglu yfir verkefni dagsins í dag kemur fram að þrír séu nú vistaðir í fangageymslu. Þeirra á meðal er maður sem réðst að fólki í miðbæ Reykjavíkur. Til sjúkrabifreiðar var kallað en lögregla hefur ekki frekari upplýsingar um líðan þeirra sem á var ráðist.

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Lögreglumál Rafhlaupahjól

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