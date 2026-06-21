Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 21. júní 2026 11:28 Einar Á.E. Sæmundsen þjóðgarðsvörður. Vísir/Anton Brink Þjóðgarðsverði líst vel á fyrsta frágang á Þingvöllum en hann skellti sér á svæðið í morgun eftir stórtónleika Kaleo í þjóðgarðinum í gær. Hann segir gesti heilt yfir hafa verið til fyrirmyndar þó aðeins hafi borið á meira rusli undir lok hátíðarinnar í gærkvöldi, ræst hafi úr umferðarmálum eftir teppu sem hafi minnt marga á sögufræga umferðarteppu 1994. Hann biðlar til ferðaþjónustuaðila að keyra með gát um svæðið næstu daga á meðan frágangi stendur. „Það var svo sem engin blika, mér leist bara ágætlega á fyrsta frágang,“ segir Einar Á.E. Sæmundsen þjóðgarðsvörður í samtali við Vísi, inntur eftir því hvernig honum hafi litist á blikuna á Þingvöllum í morgun en Einar kíkti þangað í morgun til að kanna ummerkin eftir risatónleika Kaleo í gær. Hann segir skipuleggjendur hafa skuldbundið sig til að skila þjóðgarðinum í sama ástandi og þeir tóku við því. „Og það var skrifað í samning hvernig ætti að standa i frágangi, þeir munu skila svæðinu í sama ástandi og þeir tóku við því en það tekur tvo til þrjá daga að taka niður allt blingið sem fylgdi þessu. Ég vil biðla til ferðaþjónustuaðila í dag og á morgun að keyra með gát þetta svæði.“ Kamrar og matarvagnar hafi horfið á braut af svæðinu strax í morgun. Skipuleggjendur hafi nú rúma tvo daga til að rýma allan búnað af svæðinu. Segir Einar að nú í morgunsárið hafi verið mikil örtröð af ferðamönnum á svæðinu, sem líti vel út. „Það var viðbúið að hátíðarsvæðið yrði undirlagt af rusli en það sást eiginlega ekkert, það var ótrúlega vel að þessu staðið og það vakti athygli mína þegar ég átti leið þarna um í gærkvöldi að það var hending ef maður sá rusl, mér fannst fólk ganga alveg ótrúlega vel um. Svo þegar leið á kvöldið og menn fengu sér of mikið í tána, jafnvel báðar stóru tærnar misstu menn svolítið af rusli undir lokin en viðburðarhaldarar voru búnir að taka það til í morgun og eiga hrós skilið fyrir það.“ Umferðin betri uppi á Haki en á neðra svæði Einar segir að umferðin hafi verið þung á köflum í gær þegar gestir tóku að streyma á Þingvelli. Margir hafi hugsað til þjóðhátíðar 1994 þegar ein frægasta umferðarteppa Íslandssögunnar varð á leiðinni til Þingvalla. „Það var eins og við mátti búast, fremur þung umferð í gær og menn fóru að fá martraðir í bílunum um að þeir væru staddir aftur í einhverjum '94 veruleika en svo rættist strax úr því með góðu skipulagi. Kritíska mómentið var svo þegar var brottför um kvöldið og það var lyginni líkast að fylgjast með því hvað það gekk vel.“ Hann segir að bæta hefði mátt við rútum á neðra svæði en uppi á Haki hafi umferðin „runnið eins og smjör.“ Einar segist sérstaklega þakklátur starfsfólki sínu, sem hafi staðið sig vel í aðdraganda og á meðan viðburðinum stóð. Hann segir menn hafa lært mikið af þessum viðburði, bæði fyrir 1100 ára afmælishátíð Alþingis á Þingvöllum árið 2030 og aðra viðburði ef þeir skyldu dúkka upp. Þingvellir Mest lesið Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Innlent „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Innlent Hafði fé af mótsgesti Innlent Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Innlent Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl Innlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Erlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Vance þreifar fyrir sér í Sviss Erlent Fleiri fréttir Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Sjá meira