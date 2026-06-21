Lögreglan á Akureyri rannsakar nú alvarlega líkamsárás á skemmtistað í nótt en alls eru þrjár líkamsárásir til rannsóknar þar á bæ eftir stóru Bíladagahelgina. Einn var handtekinn í nótt vegna rúðubrota en þá var einnig margt um unglingadrykkju um helgina. Lögreglan segir að skipuleggjendur Bíladaga hafi verið til fyrirmyndar.
Ein líkamsárás sem flokka mætti sem alvarlega varð á Akureyri í nótt.
„Þetta var einstaklingur sem var puttabrotinn á Sjallanum,“ segir Heimir Heiðarsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Akureyri, í samtali við Vísi og bætir við að enn eigi eftir að hafa uppi á þeim sem í sök átti.
Mikið líf og fjör hefur verið fyrir norðan þar sem hinir árlegu Bíladagar voru haldnir um helgina.
Þetta er þriðja líkamsárásin á Akureyri um helgina sem flokka mætti sem alvarlega en í fyrrinótt urðu tvær slíkar en Heimir segir að lögregla sé búin að ræða við alla þá sem áttu í hlut í árásunum í gær.
Helgin hafi gengið vel að öðru leyti.
„Þá hefur þetta bara gengið vel og viðburðirnir gengið vel á vegum bílaklúbbsins og Bíladaga,“ segir Heimir og tekur fram að utanumhaldið af hálfu Bílaklúbbs Akureyrar hafi verið til fyrirmyndar enda ekki að gera þetta í fyrsta skipti.
„Það hefur hins vegar verið meira að gera hjá okkur, einfaldlega vegna þess að hér er meira af fólki. Við erum að taka meira af umferðarlagabrotum, en það er aukið skemmtanahald, borið á unglingadrykkju og mikið af smá ryskingum og pústrum.“
Hann segir að meira sé um unglingadrykkju í ár en áður.
„Við höfum verið að skutla fólki undir lögaldri, fimmtán og sextán ára, heim vegna ölvunar og þurft að hringja í foreldra. Það hefur borið meira á því þessa helgina,“ segir Heimir og tekur fram að spólandi bílar hafi vissulega mikið aðdráttarafl fyrir yngri kynslóðina. Það sé ekki endilega sami markhópur og fari á Kaleó-tónleikana á Þingvöllum.
Heimir hafi þó búist við fleiri næturgestum í fangaklefann í nótt. Um tíma hafi verið um þrír vistaðir, þar af tveir vegna ástands en þeim síðar sleppt, en sá þriðji bíður enn yfirheyrslu vegna rúðubrota á íbúðahúsnæði.
„Þetta er bara aðili sem er í annarlegu ástandi og brýtur rúður,“ segir Heimir.
En helgin hafi þó gengið vel.
„Þeir halda vel utan um þessa dagskrá,“ segir Heimir um Bílaklúbbinn.
„Þetta er heldur ekkert í fyrsta skipti sem við erum að gera þetta.“