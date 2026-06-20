Innlent

Sektaður fyrir að aka á göngu­götu

Agnar Már Másson skrifar
Lögregla í miðbænum.
Lögregla í miðbænum. Vísir/vilhelm

Lögreglan á Hverfisgötu sektaði í nótt ökumann fyrir að aka um göngugötu í Reykjavík. Auk þess var óskað eftir aðstoð lögreglunnar vegna innbrots í heimahús og vegna árásar fyrir framan bar.

Frá þessu er greint í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem farið er yfir verkefni lögreglunnar frá klukkan 17 til 5 í dag. 

Öll málin heyra undir lögreglustöðina á Hverfisgötu, sem sinnir verkefnum í Miðborg, Laugardal, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi.

Málunum er ekki lýst frekar.

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