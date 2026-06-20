Alþingi samþykkti í vikunni að skipa framkvæmdanefnd sem undirbúa á afmælishátíð í tilefni af 1100 ára afmæli Alþingis árið 2030. Gert er ráð fyrir 800 milljóna kostnaði vegna hátíðahaldanna og segir forseti Alþingis um stórmerkan áfanga að ræða.
Tillaga um skipun framkvæmdanefndar og í kjölfarið vinnu í tengslum við hátíðahöldin var samþykkt samhljóða á þingi. Forseti Alþingis segir að áhersla verði lögð á fræðslu og lýðræðislega þátttöku um allt land.
„Þetta er stórmerkur áfangi, Alþingi er elsta þjóðþing í heimi og hefur að sjálfsögðu skyldum að gegna sem slíkt,“ segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, í samtali við fréttastofu.
Hún bætir við að þessari merku sögu beri að halda á lofti.
„Og koma því þannig fyrir að ekki verði því bara fagnað með eftirminnilegum hætti árið 2030 heldur að þau tímamót marki líka annan árangur. Að við náum öðrum markmiðum eins og að fræða fólks um sögu lands og þjóðar og um gildi lýðræðisins.“
Gert er ráð fyrir 52 milljóna kostnaði vegna þóknunar framkvæmdanefndar og launa framkvæmdastjóra. Þá er gert ráð fyrir 750 milljóna fjárveitingu vegna útgjalda í tengslum við viðburði og verkefni.
Kallað var eftir hugmyndum frá almenningi í desember sem snerust flestar að almenningsfræðslu, varðveislu sögunnar auk listsköpunar og sýninga.
„Við fengum einhverjar 70-80 hugmyndir hingað í byrjun árs og síðan verður það auðvitað hlutverk þessarar nefndar að kalla eftir fleiri hugmyndum og samstarfsaðilum og setja niður hvernig best er að minnast þessara tímamóta.“
Árið 2030 verða líka liðin 50 ár frá því Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands, fyrst kvenna í heiminum í lýðræðislegum kosningum. Í greinargerð með þingsályktunartillögu um skipun framkvæmdanefndarinnar var þetta sérstaklega tekið fram.
„Það mun örugglega fléttast vel og fallega saman á því ári,“ segir Þórunn að lokum.