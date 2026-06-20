HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Sigurgeir Þorkelsson skrifar 20. júní 2026 22:44 Tvískipt athöfn fór í dag fram í Eldborgarsal Hörpu. Innsent Háskólinn í Reykjavík útskrifaði í dag sjö hundruð og tuttugu nemendur. Tvískipt athöfn fór fram í Eldborgarsal Hörpu. Dr. Ragnhildur Helgadóttir rektor flutti ávarp og talaði um sannleikann og mikilvægi þess að nýta menntunina til að greina á milli sannleika og viðurkenndrar vísindalegrar þekkingar annars vegar og hins vegar skoðana og trúaratriða. Ragnhildur Helgadóttir er rektor Háskólans í Reykjavík.Innsent Athöfn tæknisviðs fór fram fyrir hádegi og samfélagssviðs eftir hádegi. Af tæknisviði útskrifuðust 373 nemendur og af samfélagssviði 348 nemendur. Viðskiptaráð veitti viðurkenningar fyrir framúrskarandi námsárangur. HR hefur um árabil státað af sterkum tengslum sínum við íslenskt atvinnulíf. Gleðin var við völd í Hörpu í dag.Innsent Alls luku fjórir nemendur doktorsnámi, tveir úr tölvunarfræðideild og tveir úr verkfræðideild. Meistaranámi luku hundrað og sextíu nemendur. Gleðbeittir nemar streymdu í dag úr Hörpu með skírteinin á lofti.Innsent Um tónlistarflutning sá listafólkið Sigríður Thorlacius og Guðmundur Óskar Guðmundsson. Auk rektors héldu bæði nemendur og sviðsforsetar ræður. Háskólar Reykjavík Mest lesið Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Innlent Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Innlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Innlent „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Innlent Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Innlent Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Innlent Meloni segir Trump skrökva upp á sig Erlent Fleiri fréttir HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Sjá meira