Innlent

HR út­skrifaði rúm­lega sjö hundruð í dag

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Tvískipt athöfn fór í dag fram í Eldborgarsal Hörpu.
Tvískipt athöfn fór í dag fram í Eldborgarsal Hörpu. Innsent

Háskólinn í Reykjavík útskrifaði í dag sjö hundruð og tuttugu nemendur. Tvískipt athöfn fór fram í Eldborgarsal Hörpu. 

Dr. Ragnhildur Helgadóttir rektor flutti ávarp og talaði um sannleikann og mikilvægi þess að nýta menntunina til að greina á milli sannleika og viðurkenndrar vísindalegrar þekkingar annars vegar og hins vegar skoðana og trúaratriða.

Ragnhildur Helgadóttir er rektor Háskólans í Reykjavík.Innsent

Athöfn tæknisviðs fór fram fyrir hádegi og samfélagssviðs eftir hádegi. Af tæknisviði útskrifuðust 373 nemendur og af samfélagssviði 348 nemendur. Viðskiptaráð veitti viðurkenningar fyrir framúrskarandi námsárangur. HR hefur um árabil státað af sterkum tengslum sínum við íslenskt atvinnulíf.

Gleðin var við völd í Hörpu í dag.Innsent

Alls luku fjórir nemendur doktorsnámi, tveir úr tölvunarfræðideild og tveir úr verkfræðideild. Meistaranámi luku hundrað og sextíu nemendur.

Gleðbeittir nemar streymdu í dag úr Hörpu með skírteinin á lofti.Innsent

Um tónlistarflutning sá listafólkið Sigríður Thorlacius og Guðmundur Óskar Guðmundsson. Auk rektors héldu bæði nemendur og sviðsforsetar ræður. 

Háskólar Reykjavík

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