Innlent

Sól úti um allt og hátt í sau­tján gráður

Agnar Már Másson skrifar
Síðdegis og í kvöld má þó búast við stöku skúrum, að sögn Veðurstofu.
Síðdegis og í kvöld má þó búast við stöku skúrum, að sögn Veðurstofu. Veðurstofa Íslands

Veðurstofan spáir því að vel muni sjást til sólar í öllum landshlutum í dag og að hitastig gæti náð hátt í sautján gráðum á Suðausturlandi.

Veðurfræðingur Veðurstofu Íslands segir í hugleiðingum sínum að nú í morgunsárið sé áhrifasvæði lægðarinnar sem haldið hefur úrkomubakka upp að Norður- og Austurlandi að undanförnu komið norður og austur af landinu.

Í dag megi búast við hægum vindi, yfirleitt þurrt og ætti að sjást vel til sólar í öllum landshlutum.

Síðdegis og í kvöld megi þó búast við stöku skúrum. Hiti víða á bilinu 10 til 17 stig, hlýjast á Suðausturlandi.

Á morgun, mánudag, er síðan útlit fyrir fremur hæga suðlæga átt með skúrum og hita á bilinu 10 til 15 stig.

Svo er að sjá að á þriðjudag nái skil lægðar inn á suðaustanvert landið með rigningu á köflum á þeim slóðum en í öðrum landshlutum verður áþekkt veður áfram.

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