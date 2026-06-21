Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Agnar Már Másson skrifar 21. júní 2026 07:19 Síðdegis og í kvöld má þó búast við stöku skúrum, að sögn Veðurstofu. Veðurstofa Íslands Veðurstofan spáir því að vel muni sjást til sólar í öllum landshlutum í dag og að hitastig gæti náð hátt í sautján gráðum á Suðausturlandi. Veðurfræðingur Veðurstofu Íslands segir í hugleiðingum sínum að nú í morgunsárið sé áhrifasvæði lægðarinnar sem haldið hefur úrkomubakka upp að Norður- og Austurlandi að undanförnu komið norður og austur af landinu. Í dag megi búast við hægum vindi, yfirleitt þurrt og ætti að sjást vel til sólar í öllum landshlutum. Síðdegis og í kvöld megi þó búast við stöku skúrum. Hiti víða á bilinu 10 til 17 stig, hlýjast á Suðausturlandi. Á morgun, mánudag, er síðan útlit fyrir fremur hæga suðlæga átt með skúrum og hita á bilinu 10 til 15 stig. Svo er að sjá að á þriðjudag nái skil lægðar inn á suðaustanvert landið með rigningu á köflum á þeim slóðum en í öðrum landshlutum verður áþekkt veður áfram. Veður Mest lesið Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent Hafði fé af mótsgesti Innlent Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Erlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Innlent HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Innlent „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Innlent Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Innlent Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Innlent Fleiri fréttir Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Sjá meira