Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Sigurgeir Þorkelsson skrifar 20. júní 2026 18:48 Hér má sjá tvær hópbifreiðar svífa fram úr bílaröðinni í fylgd lögreglumanns á bifhjóli. Í baksýn er má sjá Þingvallavatn. Innsent „Það er sól í heiði og allir í brosandi góðu skapi,“ segir Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeildar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Mikill umferðarþungi hefur verið á leiðinni að Þingvöllum í dag vegna tónlistarhátíðarinnar Bergmáls. „Þetta hefur verið heilmikil áskorun og mikil umferð,“ viðurkennir Árni. „En þetta rúllar allt og það eru allir að gera sitt besta.“ Búist var við tuttugu þúsund gestum á Þingvelli í dag. „Það er gríðarlegur fjöldi kominn á svæðið og við erum sáttir.“ Þegar að Þingvöllum var komið blasti við margra kílómetra röð á fimmta tímanum í dag. Innsent Lögreglan beitti því bragði að fylgja rútum sem stefndu á svæðið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina. „Það er nú bara þannig að þeir sem tóku rúturnar komust fyrr inn á svæðið en þeir sem komu á einkabílum.“ Svona var staðan um þrjúleytið í dag. Innsent Umferðin er nú farin að róast og býst Árni við að næstu klukkutímar verði rólegri. „Tónleikasvæðið er flott og það eru allir að njóta. Það er enginn að fara héðan næstu tvo tímana.“ Þingvellir Kaleo Umferð Lögreglumál Mest lesið Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Innlent Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Innlent Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Innlent Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Innlent Meloni segir Trump skrökva upp á sig Erlent Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Innlent Fleiri fréttir Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Umferðarslys austan við Vík Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Vetur í íslenskri kvikmyndagerð Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Sjá meira