Innlent

Rútum ekið í for­gangs­akstri fram fyrir bílaröðina

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Hér má sjá tvær hópbifreiðar svífa fram úr bílaröðinni í fylgd lögreglumanns á bifhjóli. Í baksýn er má sjá Þingvallavatn.
Hér má sjá tvær hópbifreiðar svífa fram úr bílaröðinni í fylgd lögreglumanns á bifhjóli. Í baksýn er má sjá Þingvallavatn. Innsent

„Það er sól í heiði og allir í brosandi góðu skapi,“ segir Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeildar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Mikill umferðarþungi hefur verið á leiðinni að Þingvöllum í dag vegna tónlistarhátíðarinnar Bergmáls.

„Þetta hefur verið heilmikil áskorun og mikil umferð,“ viðurkennir Árni. „En þetta rúllar allt og það eru allir að gera sitt besta.“

Búist var við tuttugu þúsund gestum á Þingvelli í dag. 

„Það er gríðarlegur fjöldi kominn á svæðið og við erum sáttir.“

Þegar að Þingvöllum var komið blasti við margra kílómetra röð á fimmta tímanum í dag. Innsent

Lögreglan beitti því bragði að fylgja rútum sem stefndu á svæðið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina.

„Það er nú bara þannig að þeir sem tóku rúturnar komust fyrr inn á svæðið en þeir sem komu á einkabílum.“

Svona var staðan um þrjúleytið í dag. Innsent

Umferðin er nú farin að róast og býst Árni við að næstu klukkutímar verði rólegri.

„Tónleikasvæðið er flott og það eru allir að njóta. Það er enginn að fara héðan næstu tvo tímana.“

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