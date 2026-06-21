Innlent

Mót­mæla hval­veiðum

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Valgerður Árnadóttir sem er lengst til hægri á myndinni er formaður Hvalavina.
Valgerður Árnadóttir sem er lengst til hægri á myndinni er formaður Hvalavina. facebook

Fimm samtök munu mótmæla hvalveiðum við Reykjavíkurhöfn í dag. Formaður Hvalavina segir von á einhverjum atriðum eða ræðum en vill ekki gefa upp um eðli þeirra.

Samtökin eru Hvalavinir, Ungir umhverfissinnar, Náttúruverndarsamtök Íslands, Samtök grænkera og SEEDS Iceland. Viðburðurinn ber yfirskriftina friðsöm mótmæli fyrir hvalina og mun hópurinn safnast saman við Hafnarhúsið á Tryggvagötu klukkan hálf eitt þar sem sameiginleg skiltagerð fer fram. Þaðan er ætlunin að ganga að Ægisgarði við Reykjavíkurhöfn klukkan korter i þrjú. Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina, segir von á einhverjum atriðum eða ræðum en vill ekki gefa nánar upp um þau fyrr en við komuna á svæðið.

„Þetta verður aðallega samverustund með fólki sem vill stöðva hvalveiðar og fjölskylduvæn stund sem við hvetjum öll sem láta sér annt um hvalina að mæta. Það er ekki nóg að „læka“ einhverja statusa á Facebook og senda skilaboð. Það er mjög mikilvægt að fólk sýni það í verki að það vilji stöðva hvalveiðar og standi með hvölunum.“

Hvalveiðar

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