Mótmæla hvalveiðum Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 21. júní 2026 12:55 Valgerður Árnadóttir sem er lengst til hægri á myndinni er formaður Hvalavina. facebook Fimm samtök munu mótmæla hvalveiðum við Reykjavíkurhöfn í dag. Formaður Hvalavina segir von á einhverjum atriðum eða ræðum en vill ekki gefa upp um eðli þeirra. Samtökin eru Hvalavinir, Ungir umhverfissinnar, Náttúruverndarsamtök Íslands, Samtök grænkera og SEEDS Iceland. Viðburðurinn ber yfirskriftina friðsöm mótmæli fyrir hvalina og mun hópurinn safnast saman við Hafnarhúsið á Tryggvagötu klukkan hálf eitt þar sem sameiginleg skiltagerð fer fram. Þaðan er ætlunin að ganga að Ægisgarði við Reykjavíkurhöfn klukkan korter i þrjú. Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina, segir von á einhverjum atriðum eða ræðum en vill ekki gefa nánar upp um þau fyrr en við komuna á svæðið. „Þetta verður aðallega samverustund með fólki sem vill stöðva hvalveiðar og fjölskylduvæn stund sem við hvetjum öll sem láta sér annt um hvalina að mæta. Það er ekki nóg að „læka“ einhverja statusa á Facebook og senda skilaboð. Það er mjög mikilvægt að fólk sýni það í verki að það vilji stöðva hvalveiðar og standi með hvölunum.“ Hvalveiðar Tengdar fréttir Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Hvalveiðibátar Hvals hf. eru sagðir haldnir til veiða í fyrsta sinn í tvö ár. 20. júní 2026 07:44 Mest lesið Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Innlent „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Innlent Hafði fé af mótsgesti Innlent Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Innlent Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl Innlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Erlent Fleiri fréttir Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Sjá meira