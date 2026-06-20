Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Agnar Már Másson skrifar 20. júní 2026 13:39 Flugmaðurinn var á vegum Easyjet. vísir/pjetur Flugmaður EasyJet féll í yfirlið við lendingu í Keflavík í morgun og var rauðu óvissustigi tímabundið lýst yfir á flugvellinum. Engan sakaði og gekk lendingin vel, að sögn Isavia. Á annan hundrað voru um borð í vélinni. Flugmaðurinn var vaknaður þegar vélin lenti. „Það kemur tilkynning í flugturn rétt fyrir klukkan átta um að annar flugmanna hafi fallið í yfirlið og samkvæmt verklagi er lýst yfir rauðu óvissustigi,“ segir Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa Isavia, í samtali við Vísi. Það þýði að ákveðið ferli fari í gang hjá viðbragðsaðilum en slíku óvissustigi er gjarnan lýst yfir þegar bilun kemur upp í flugvél sem er við lendingu. Vélin lenti svo um kl. 8.02 og gekk lendingin vel að sögn Andra. Engan sakaði. Hann segir að um 168 farþegar auk sex áhafnarmeðlima hafi verið um borð í vél EasyJet, sem var á leiðinni frá Edinborg í Skotlandi. Vitum við eitthvað um líðan þessa flugmanns? „Ekki annað en að hann var vaknaður þegar vélin lenti. En víð vísum á EasyJet varðandi allt annað en það.“ Flug Keflavíkurflugvöllur Isavia Mest lesið Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Innlent Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Innlent Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Innlent Meloni segir Trump skrökva upp á sig Erlent Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Innlent Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Erlent Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Innlent Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Innlent Fleiri fréttir Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta „Ég hef verið kölluð þingmaður dauðans“ Segir Reykjavík að verða að Mekka vændisiðnaðar Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Höfuðvígi vændismansals, mótmælandi sem brotnaði niður og Þingvellir Björgunarsveitir sóttu göngumann við Háafoss Þingið komið í sumarfrí Samþykkja úrræði fyrir fólk sem sæta þarf öryggisráðstöfunum Óljós um tilganginn en þekktu hvert egg Allt eftirlit matvæla undir einni stofnun Boltinn sé hjá fjarskiptafélögunum Fresta opnun Sundhallar Reykjavíkur Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Vetur í íslenskri kvikmyndagerð Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Hjartaljósin ekki sloppin „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Stór mál á dagskrá síðasta þingfundar fyrir þingfrestun Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Hvalavinurinn í tunnunni og Kaleo undirbýr Þingvallakonsert Inga ræddi við fulltrúa Tiktok um að hækka aldursmörk Halda í opinbera heimsókn til Færeyja Sjá meira