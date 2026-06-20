Innlent

Flug­maður féll í yfir­lið við lendingu í Kefla­vík

Agnar Már Másson skrifar
Flugmaðurinn var á vegum Easyjet.
Flugmaðurinn var á vegum Easyjet. vísir/pjetur

Flugmaður EasyJet féll í yfirlið við lendingu í Keflavík í morgun og var rauðu óvissustigi tímabundið lýst yfir á flugvellinum. Engan sakaði og gekk lendingin vel, að sögn Isavia. Á annan hundrað voru um borð í vélinni. Flugmaðurinn var vaknaður þegar vélin lenti.

„Það kemur tilkynning í flugturn rétt fyrir klukkan átta um að annar flugmanna hafi fallið í yfirlið og samkvæmt verklagi er lýst yfir rauðu óvissustigi,“ segir Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa Isavia, í samtali við Vísi. 

Það þýði að ákveðið ferli fari í gang hjá viðbragðsaðilum en slíku óvissustigi er gjarnan lýst yfir þegar bilun kemur upp í flugvél sem er við lendingu.

Vélin lenti svo um kl. 8.02 og gekk lendingin vel að sögn Andra. Engan sakaði.

Hann segir að um 168 farþegar auk sex áhafnarmeðlima hafi verið um borð í vél EasyJet, sem var á leiðinni frá Edinborg í Skotlandi.

Vitum við eitthvað um líðan þessa flugmanns?

„Ekki annað en að hann var vaknaður þegar vélin lenti. En víð vísum á EasyJet varðandi allt annað en það.“

Flug Keflavíkurflugvöllur Isavia

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið